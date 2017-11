Horoscoop: voor de Weegschaal komen er mooie weken aan

De Weegschaal moet deze week even een pas op de plaats maken. De Schorpioen kan wel wat tijd voor zichzelf gebruiken.

Van 27 november tot en met 3 december 2017

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De meeste Boogschutters zullen onvermoeibaar zijn in deze tijd. Dat is mooi, want er is meer dan genoeg te doen. Je werkt hard, maar daarnaast heb je ook heel veel inspiratie en dat zorgt voor bijzondere resultaten. Zorg wel voor een adempauze zo nu en dan. Aan het einde van de week kun je beter wat gas terugnemen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

In de omgeving van de Steenbok is iemand die ze graag achter het behang zou willen plakken. Hij is nodeloos grof of agressief en je zou hem graag op zijn plaats zetten. Maar wees voorzichtig en verlaag je niet tot zijn niveau. Houd vast aan je eigen normen en waarden en probeer het liever te negeren dan te vechten.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Als de Waterman de kans krijgt om hogerop te komen, zoekt ze al allerlei redenen om dat niet te hoeven doen. Ze heeft vaak last van koudwatervrees en is bang dat ze bepaalde beloftes niet kan waarmaken. Maar wees niet té voorzichtig: vertrouw op je intelligentie en goede intuïtie en je zult een heel eind komen.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Het gaat allemaal niet zo vlot als de Vissen graag zou willen. Dingen moeten opnieuw gedaan worden omdat het niet goed genoeg is en bepaalde mensen laten eindeloos op zich wachten. Het ligt niet aan jou, het is gewoon pech. Over een tijdje komt er vanzelf weer schot in; zonde om je er nu druk over te maken.

Ram

21-3 t/m 20-4

Verdiep je niet in de innerlijke drijfveren van anderen. De Ram beschikt over een goed inzicht, maar dat betekent niet dat anderen haar zullen toelaten. In plaats van het risico te lopen dat je je afgewezen voelt, kun jebeter over je eigen behoeften en motivaties nadenken. Daar komen mooie gedachten uit voort.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het kan voor de Stier een verwarrende tijd zijn. Ze krijgt tegenstrijdige signalen van mensen en ze voelt zich onzeker over haar kwaliteiten. Als iemand je speciale aandacht geeft, ga daar dan niet te veel in mee. Wacht liever tot je je zekerder voelt, dan kun je weloverwogen beslissingen nemen en weer helder nadenken.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Reageer niet meteen op een onaardige opmerking. Neem de tijd om erachter te komen waar dat vandaan komt. Als er daarna toch nog vragen zijn, ga dan het gesprek aan. Vraag om uitleg, zonder jezelf meteen te moeten verdedigen. De Tweelingen is gebekt genoeg, maar laat eerst de ander het woord doen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft voelt zich beter dan de vorige week. Daar is niet eens een aanwijsbare reden voor. Waarschijnlijk zit het in kleine dingen: een blik van verstandhouding, een knipoog, een complimentje. Wat het ook is, door kleine signalen voel je je meer gewaardeerd en misschien zelfs wel meer geliefd dan gewoonlijk.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Ook dit wordt een leuke week voor de Leeuw. Maar probeer niet te veel te kopen, te veel te eten en te laat op te blijven. Zet er af en toe de rem op, dan zul je je zowel fysiek als mentaal beter voelen. Er zijn zo veel leuke dingen, het is zonde om daar door onmatigheid niet optimaal van te profiteren.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Er kan iemand in de omgeving van de Maagd zijn die om financiële hulp vraagt. Maak daar goede afspraken over en zorg ervoor dat het duidelijk is of je leent of geeft. Andersom is het ook mogelijk dat iemand je een financieel duwtje in de rug geeft. Ook dan is goed om goed te weten welke voorwaarden eraan vast zitten.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De afgelopen periode is een interessante en veelbewogen tijd geweest. En er komen voor de Weegschaal nóg een paar mooie weken aan. Maak deze week even pas op de plaats. Laat alles even bezinken en geef jezelf de tijd om na te denken. Het kan geen kwaad om hier en daar wat bij te sturen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen vindt het fijn om samen met haar partner te zijn, maar ze heeft ook veel persoonlijke ruimte nodig. Daarom moet ze soms dingen alleen ondernemen. Als jij en je partner elkaar te dicht op de huid zitten, krijg je het benauwd. Ga er eens een paar dagen alleen op uit, dat zal jou en je relatie goed doen.

