Horoscoop: Weegschaal gaat een bijzondere week tegemoet

De Weegschaal gaat een bijzondere week tegemoet en durft meer dan anders. Ook voor Vissen is het een mooie week: de verbinding met anderen lijkt deze week extra aanwezig. Voor Maagd is het even doorbijten…

Van 7 oktober t/m 13 oktober 2019

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal is ondernemend en durft meer dan anders. Ze kijkt wat verder vooruit en heeft daardoor sneller in de gaten welke stappen er genomen moeten worden én ze heeft de moed om ernaar te handelen. Aan het einde van de week kunnen er mensen zijn die het niet met je eens zijn. Daar moet je je vooral niet door laten tegenhouden.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Nieuw werk brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Op zakelijk gebied draait de Schorpioen haar handen daar niet voor om. De uitdaging ligt de komende tijd echter ook op het sociale vlak. Het brengt je deze week veel wanneer je aandacht geeft aan mensen die je normaal niet zo opvallen.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter is actief bezig. Misschien heb je een nieuwe hobby ontdekt of ben je de afgelopen tijd aan een nieuwe activiteit begonnen. Je kunt er je ei in kwijt en het maakt je enthousiast en energiek. Misschien zijn er mensen die een beroep op je doen. Dat is geen enkel punt, je helpt ze graag.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Heb je deze week herfstvakantie? Dat komt dan goed uit, want de Steenbok heeft het nodig om een beetje afstand van haar werk te nemen. Geen vakantie? Kijk dan of het lukt om op het werk even met andere dingen bezig te zijn dan anders. Dat helpt om de werk gerelateerde problemen te relativeren en daarna slimme oplossingen te vinden.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Zolang de Waterman in haar eentje kan werken, is ze gefocust en zijn de resultaten goed. Het wordt deze week dus vooral de kunst om je niet te veel door anderen te laten afleiden. Dat wil zeggen, als er werk is dat af moet en als er doelen gehaald moeten worden.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen voelt zich uitstekend deze week! Ze is verbonden met anderen en creëert makkelijk een intieme sfeer. Daardoor voelt ze zich warm vanbinnen én heeft ze een goed gevoel over zichzelf. Heb je te maken met een baas die zich als een macho gedraagt, ga hem dan zo veel mogelijk uit de weg.

Ram

21-3 t/m 20-4

Deze week kan de Ram het een en ander voor haar kiezen krijgen. Een ander zou het daar misschien wel moeilijk mee krijgen, maar de Ram niet! Je voelt je sterk en laat je niet zomaar uit het veld slaan. Sterker nog, je vindt het wel leuk om te worden uitgedaagd en te ontdekken uit welk hout je gesneden bent.

Stier

21-4 t/m 20-5

Iemand uit de familie kan een beroep op je doen. De Stier is iemand die graag helpt en dat is deze week ook het geval. Alleen kan ze niet alles voor de ander oplossen. Soms help je juist niet door de problemen van de ander uit handen te nemen, en soms ben je gewoon niet de juiste persoon om te helpen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Iemand uit je omgeving kan, volkomen onverwacht, met kritiek komen. Hoewel je daar niet op bent voorbereid, reageer je daar wel adequaat op. Normaal gesproken kun je wel eens secundair reageren; het doet je dan ook goed om te merken dat het je prima afgaat om zo assertief te zijn.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Er kan voor de Kreeft deze week een kink in de kabel komen. Zeker wanneer je een vol programma en een hoop plannen hebt, kun je even raar staan te kijken. Maar wanneer sommige zaken niet doorgaan, komt er ruimte voor andere dingen en daar ben je eigenlijk best blij mee.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw krijgt op het werk de erkenning en waardering waar ze recht op heeft. Ben je zelf de baas? Zorg er dan voor dat je je mensen laat merken dat je blij bent met hun inzet. Mocht die inzet voor verbetering vatbaar zijn, laat dan blijken dat je meekijkt en meedenkt. Dat stimuleert.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd kan een beetje mopperen en klagen deze week. Soms begrijpt ze zelf niet eens goed waarom ze zo negatief of chagrijnig is. Gelukkig zijn er mensen in de omgeving die het je graag naar de zin maken. Als je wordt uitgenodigd om gezellig langs te komen, ga er dan op in: het haalt je uit je sombere bui.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

