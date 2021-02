Horoscoop: “Ram, jij maakt deze week een onuitwisbare indruk”

Deze winter hebben we vrijwel aaneengesloten fases van regen en sneeuw gehad. Maar er is goed nieuws voor wie het gehad heeft met al die nattigheid. De nieuwe lentevoorspelling van Weeronline laat licht aan de horizon zien.

Na het kletsnatte weer van deze winter krijgen we waarschijnlijk een droge lente. Naar verwachting is de gemiddelde lentetemperatuur normaal of iets hoger dan gebruikelijk. Volgend weekend zet de lente alvast voet in het land, met zon en temperaturen van 13 tot 18 graden.

Zonnig

Naar verwachting wordt de lente van 2021 ook nog eens zonniger dan gebruikelijk. De gemiddelde temperatuur zal waarschijnlijk normaal of iets hoger dan gebruikelijk met ongeveer 10 graden in De Bilt. Overdag varieert de temperatuur normaal van 8 à 9 graden begin maart tot 21 graden eind mei. In april en mei kan het nog wel vriezen, maar dat is in het verleden wel vaker gebeurd in droge lentes.

Té droog?