Horoscoop: ben je een Steenbok en hou je van acteren, dan is dit jouw week

Van 25 februari tot en met 3 maart 2019

Vissen

19-2 t/m 20-3

De meeste Vissen hebben het al gemerkt: dit is een mooie tijd. Je bent geliefd én aantrekkelijk. Niet alleen je partner vindt dat, ook een heleboel andere mensen geven te kennen dat ze het fijn vinden om bij je in de buurt te zijn. Dat geeft deze week een warm en welkom gevoel.

Ram

21-3 t/m 20-4

Zo fanatiek als de Ram vorige week was, zo relaxed is deze week. Dat komt: als je zelf zeker bent van je kwaliteiten, maakt het niet zo veel uit of andere mensen ervan onder de indruk zijn. Gewoon je eigen gang gaan, dat maakt alles een stuk meer ontspannen.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier heeft zin om nieuwe dingen te ondernemen, en dat is bijzonder. Over het algemeen vind je het prima als alles bij het oude blijft. Maar nu zie je mogelijkheden om de vleugels uit te slaan, en dat is ook weleens leuk. Het mooie is: wat je ook doet, het gaat lekker.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Deze week zit de Tweelingen niet goed in haar vel. Waarschijnlijk is er niks aan de hand en neem je mensen iets kwalijk wat ze met de beste bedoelingen hebben gedaan en gezegd. Gelukkig gaat het tegen het weekend beter. Probeer tot die tijd geen mensen voor het hoofd te stoten.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft denkt deze week al gauw dat anderen haar niet aardig vinden, waarschijnlijk doordat je niet tevreden bent over jezelf. Maar dat is onterecht, want je neemt mensen juist voor je met jouw aangename persoonlijkheid. Dat geldt zeker voor nieuwe mensen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Er is niet veel voor nodig, of de Leeuw maakt zich druk. Dan is het nodig om stoom af te blazen, maar doe je dat wel? Ga bijvoorbeeld regelmatig de deur uit voor een lange wandeling of een rondje hardlopen. Zit dat er niet in, doe dan iets anders waardoor je energie kwijt kunt.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Romantiek kan deze week een belangrijke plaats innemen bij de Maagd. Maar dan moet je wel dingen kunnen laten gebeuren, en niet alles onder controle willen hebben. Laat je eens verrassen door je partner, die stelt dat zeer op prijs. Ervaar hoe leuk het is om van tevoren niet alles te weten.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Deze week loopt de Weegschaal niet over van zelfdiscipline. Goede voornemens genoeg, maar op het moment zelf blijkt het vlees zwak. Daar staat tegenover dat het plezier oplevert om jezelf extra te verwennen of een keer te spijbelen. Compromis: in het weekeinde mag je jezelf best iets extra’s gunnen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Het leven is voor de meeste Schorpioenen plezierig en ontspannen, behalve als je in de eerste week van november jarig bent. Deze Schorpioenen móeten presteren van zichzelf. Hoewel dat goede resultaten oplevert, is de stress niet prettig. Zoek zo nu en dan gezelligheid bij anderen.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Rond sinterklaas jarig? Laat je niet gek maken door anderen, ook niet wanneer zij je uitdagen. Voor alle overige Boogschutters wordt het ook een drukke week, maar zij vinden het juist fijn. Het geeft je het gevoel dat je leeft, en je kunt je van je beste kant laten zien.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Hou je van acteren? Dan speel je deze week de sterren van de hemel. Van de gave om helemaal in de huid van een ander te kruipen heb je in het dagelijks leven momenteel ook veel plezier. Inleven in een ander lukt je niet altijd zo goed, dus het is iets om nu van te profiteren.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Een nare opmerking krijgen, dit hoef je niet te pikken Waterman. Voorkom dat je je gaat verontschuldigen voor iets wat je helemaal niet hebt gedaan. Soms is het nodig om voor jezelf op te komen, en dat geldt ook vriendelijke Watermannen. Vooral in het begin van de week ligt dit gevaar op de loer.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas