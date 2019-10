Horoscoop: zo ziet jouw week eruit volgens de sterren

Het harde werk van de Leeuw zal deze week eindelijk de vruchten gaan afwerpen. Ook de Schorpioen zit in een fijne periode: op het liefdesgebied lijkt alles heerlijk te vlotten. Voor de Boogschutter is het tijd om goed na te denken voordat grote veranderingen zullen intreden.

Van 21 oktober tot en met 27 oktober 2019

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Op het gebied van de liefde zit het mee! Dat geldt niet alleen voor Schorpioenen die op zoek zijn naar een nieuwe partner, maar ook voor degenen die al een relatie hebben. Zij ‘ontdekken’ hun partner bijvoorbeeld opnieuw. Hoe dan ook: het wordt een tijd van warm en prettig samenzijn.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter vraagt zich af of het niet eens tijd wordt voor een verandering in haar carrière. Ze denkt in ieder geval na over wat zij anders zou willen of wat beter bij haar zou passen. Over een aantal weken is de tijd rijp voor een grote veranderingen. Niet verkeerd dus om er nu al over na te denken.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok heeft het nu nodig om zich gekoesterd te voelen, daarom is het goed als zij zich omringt met mensen die vriendelijk, meewerkend en lief zijn. Helaas is er ook een kans dat je iemand tegen het lijf loopt die hard, agressief en twistziek is. Probeer diegene zo veel mogelijk te ontwijken.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Ben je een Waterman die nog wel eens gemakzuchtig is, of die bepaalde klussen graag uitstelt en ben je daar eigenlijk niet zo blij mee? Goed nieuws: de komende tijd ben je allesbehalve lui. Je bent ambitieus en in staat om hard te werken om je ambities te bevredigen.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De kans is groot dat de Vissen deze week naar een concert gaat of naar het theater. De kans bestaat ook dat je partner op het laatste moment afhaakt. Kijk eens of er een vriendin is die met je mee wil en anders is alleen gaan ook een optie: ook in je eentje kun je van een mooie voorstelling genieten.

Ram

21-3 t/m 20-4

Nog even geduld, daarna zit het de Ram aan diverse kanten mee – iets wat zij zich nu misschien maar nauwelijks kan voorstellen. Toch is de pech van nu nodig om helder te krijgen wat je niet wilt én om de nodige ervaring op te doen waardoor het leven straks wél in de goede richting geduwd kan worden.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier kan te maken hebben met iemand die het bepaald niet met je eens is. Op een gegeven moment wordt het duidelijk dat een confrontatie niet voorkomen kan worden. Blijf correct en laat niet het achterste van je tong zien. Ook driftig worden is geen goed idee.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Met haar mond vol tanden staan, dat gebeurt de Tweelingen niet vaak. Toch kan dat deze week wél gebeuren. Mocht dat zo zijn, dan zal zij een rechtgeaarde Tweelingen broeden op revanche. Dat zal zeker lukken, maar is het de moeite waard? Misschien is het niet zo erg om een keertje bakzeil te halen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Opnieuw een fijne week voor de Kreeft. Het geluk lijkt voor het oprapen te liggen. Maar dat de Kreeft zo succesvol is, heeft met meer dan geluk alleen te maken. Want je neemt de juiste beslissingen en zegt de juiste dingen tegen de mensen die je verder kunnen helpen. En ook daardoor zit het mee.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Dit is een week waarin de Leeuw succesvol kan zijn. Dat heeft zij verdiend, want zij heeft er hard voor gewerkt. Maar er zijn meer mensen die net zo goed hard werkten, maar die net iets minder opvallen. Zorg ervoor dat ook zij de erkenning krijgen die hen toekomt. Dat geeft je eigen succes meer glans.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd zou deze week wel eens een fantastisch idee kunnen krijgen. Wees niet te bescheiden maar praat erover met anderen. De kans is groot dat zij je steunen en verder op weg helpen. En ja, misschien komt alles dan wel in een stroomversnelling. Helemaal niet erg, ga er maar gewoon in mee.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

In deze tijd kan de Weegschaal een nieuwe baan krijgen of aan een nieuwe activiteit beginnen. Wat het ook is, je hebt er zin in en dat enthousiasme werkt aanstekelijk. Daardoor maak je een goede indruk op je nieuwe collega’s en je krijgt andere mensen mee om met je mee te doen.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.

