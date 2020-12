Hugo de Jonge: “Als het meezit, kunnen we rond 4 januari starten met vaccineren”

Minister Hugo de Jonge laat op Twitter weten dat we aan de vooravond van een nieuwe fase in de coronacrisis staan en we waarschijnlijk snel kunnen beginnen met vaccineren.

De Jonge schrijft op Twitter dat het vaccin binnen handbereik is en dat er “als het meezit” in Nederland op 4 januari gestart kan worden met vaccineren.

In een reactie licht hij toe: “Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis. Een fase van hoop en nieuw perspectief. Het is nu aan EMA om zorgvuldig zijn werk te doen. Wij zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn zodra er groen licht komt. Mogelijk is dat dus al begin januari. Maar hier geldt ook een waarschuwing: dit is echt het meest gunstige scenario. EMA en de Europese Commissie zijn eerst aan zet. En veiligheid gaat voor snelheid.”