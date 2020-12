Je huid is eigenlijk een soort harnas of schild dat zorgt voor bescherming. Als je lichaam je iets probeert te vertellen, kun je dat vaak aan je huid zien. Maar waar moet je dan op letten?

De huid is het grootste orgaan van je lichaam. Veranderingen in je haar, huid of nagels kunnen een teken zijn dat iets onder de oppervlakte niet helemaal goed zit.

Een problematische huid kan simpelweg betekenen dat je je schoonheidsroutine moet veranderen, maar de conditie van je huid kan ook veel over je gezondheid vertellen. Let daarom op de volgende signalen:

Een chronisch droge huid wordt meestal veroorzaakt door eczeem en algemene droogheid of het klimaat. Bij een chronische huidaandoening kun je last hebben van een droge, jeukende, ontstoken en gebarsten huid.

Daarnaast kan een droge huid betekenen dat je vochtgehalte te laag is. Het is daarom belangrijk om gemiddeld twee liter water per dag te drinken. Uitdroging kan ervoor zorgen dat je huid minder glanst en er bleek en vaal uit ziet.

2. Puistjes bij de kin en kaaklijn

Puistjes in deze gebieden kunnen wijzen op een hormonale disbalans. Dit komt vaak voor bij vrouwen die als tiener geen acne hebben gehad. Het is meestal niks om je zorgen over te maken. Houd er rekening mee dat hormonale acne bij vrouwen erger kan worden in tijden van stress, tijdens je menstruatie of tijdens de menopauze.

3. Ongewone haargroei

Heb je last van overbeharing? Dan kan dit duiden op het Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS). In 70 à 80procent van de gevallen van overbeharing bij vrouwen is namelijk sprake van PCOS. Haargroei in het gezicht, borst en buik bij vrouwen is één van de symptomen van PCOS. In de medische wereld wordt deze vorm van haargroei hirsutisme genoemd.

4. Donkere kringen

Donkere kringen onder je ogen kunnen een combinatie zijn van genen, leeftijd of leefstijl. Zo kan het worden veroorzaakt door een tekort aan voedingsstoffen, een gebrek aan hydratatie of onvoldoende slaap.

5. Rode bultjes

Soms kunnen rode bultjes gewone puistjes zijn, maar ga hier niet zomaar vanuit. Een blozende teint, roodheid en droge huid kunnen namelijk ook symptomen zijn van rosacea. Rosacea is een huidaandoening waarbij je last hebt van oppervlakkige bloedvaatjes in het gezicht en algehele roodheid. Deze chronische huidaandoening wordt veroorzaakt door zowel genetische factoren als omgevingsfactoren als het weer, gekruid voedsel, lichaamsbeweging en stress.

6. Meer zweten

Een warme huid, vaker en meer zweten, roodheid, rode handpalmen en blozen in het gezicht: het klinkt allemaal onschuldig, maar in combinatie met dunner wordend haar of haaruitval en broze nagels kunnen het ook signalen zijn van een overactieve schildklier (hyperthyreoïdie). De schildklier kan dan rommelen met de hormonen die zorgen voor de haargroei, waardoor je haar uitvalt. Heb je hier last van, ga dan langs de huisarts voor persoonlijk advies.

7. Zichtbare aderen

Je aderen zijn een belangrijke indicator voor de gezondheid van je bloedsomloop. Spataderen op je benen kunnen wijzen op problemen met je doorbloeding, terwijl spataderen in je gezicht het resultaat kunnen zijn van overmatige inspanning of rosacea.

Spataders zijn eigenlijk niets anders dan verwijde aders. Het kan geen kwaad en de meeste mensen hebben er ook niet veel last van. Als je het niet mooi vindt, kun je ze laten behandelen. Bovendien kun je het een en ander doen om te voorkomen dat ze verergeren, zoals niet te lang zitten of staan, veel bewegen, afvallen en met de benen omhoog zitten.

8. Haaruitval

Dagelijks verliezen we gemiddeld 60 tot 100 haren per dag. In veel gevallen van haaruitval is er dus geen reden tot paniek. Maar heb je het idee dat je ongewoon veel haren verliest? Dan kan dit duiden op een traagwerkende of overactieve schildklier, stress, een ijzertekort, PCOS of het gebruik van verkeerde haarproducten.

9. Schilferige hoofdhuid

Een jeukende, schilferende hoofdhuid kan worden veroorzaakt door seborrheic dermatitis. Dit is een veel voorkomende hoofdhuidaandoening die resulteert in hardnekkige roos, schilferende plekken en een rode huid. Is je hoofdhuid extreem schilferig en geïrriteerd is, dan kun je ook last hebben van psoriasis. Dit kan overal op het lichaam voorkomen, maar bij de hoofdhuid zitten de plekken meestal op de achter kant van het hoofd en achter de oren.

10. Droge, gebarsten lippen

Hoewel de meeste mensen droge lippen krijgen door het weer of omdat ze hun lippen veelvuldig likken, kun je ook een allergie ontwikkelen voor een lippenstift of tandpasta. Heb je last van roodheid, schilfers of kloven in de mondhoeken? Dan kan dit duiden op perlèche. Dit is een makkelijk te behandelen schimmelinfectie die vaak geassocieerd wordt met een vitaminetekort of chronische ziekte.

11. Veel blauwe plekken

Een blauwe plek is niet meer dan een bloeduitstorting die ontstaat omdat kleine bloedvaatjes in de huid beschadigd zijn. Het bloed komt zo tussen de omliggende weefsels onder de huid terecht en veroorzaakt een donkere, blauwe plek. Als je vaak last hebt van blauwe plekken kan dit wijzen op een bloedingsstoornis. Maar houd er ook rekening mee dat je lichaam makkelijker blauwe plekken krijgt naarmate je ouder wordt. Je huid wordt dan namelijk ook dunner.

12. Gele huid

Geelzucht is een gele verkleuring van de huid of van het oogwit. Bij geelzucht stijgt het bilirubine in het bloed. Dit is een afvalstof die voornamelijk vrijkomt bij de afbraak van oude rode bloedcellen. Je lever kan de cellen niet goed meer filteren, waardoor ze in je bloed terecht komen. Je lichaam en ogen kleuren dan langzaam geel. Heb je last van geelzucht? Dan kunn je last hebben van een infectie als hepatitis, een leverafwijking (door alcohol), galstenen of kanker.

Beautyvlogger Susan frist haar huid op met een vitamine C-behandeling:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Best Health Mag. Beeld: iStock