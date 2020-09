Huidveroudering? Deze vitaminepillen houden je huid jong

Huidveroudering treedt vroeg of laat bij iedereen op, hoe graag we dit ook zouden vermijden. Een rimpeltje hier en daar hoort bij ouder worden, maar toch kun je het proces íets vertragen. Hoe? Door deze vitaminepillen te nemen.

Ze geven je huid namelijk een ware boost.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat gezonde voeding en een gezonde algehele levensstijl minstens zo belangrijk is. Dagelijks vitaminepillen slikken heeft geen zin als je weinig slaapt en erg veel stress ervaart. Voldoende gezonde vetten tot je nemen – die je bijvoorbeeld vindt in zalm, noten en avocado – zijn zeer goed voor de elasticiteit van je huid, net als matigen met alcohol en de zon zoveel mogelijk mijden. Toch kunnen onderstaande vitamines je een handje helpen.

Zink

Zink staat vooral bekend als een mineraal dat je immuunsysteem een flinke oppepper kan geven en ook de genezing van wondjes kan versnellen. Maar ook is het goed om in te zetten als wapen tegen huidveroudering, gezien het de huid ook kan beschermen tegen UV-schade. Meer dan 40 mg zink per dag is echter niet aan te raden.

Vitamine C

Natuurlijk kun je vitamine C uit allerlei voeding zoals sinaasappels en paprika’s halen, maar om je huid wat extra ondersteuning te bieden kan het bijslikken van vitamine C geen kwaad. Het is namelijk érg goed voor je huid: het zou de textuur van je huid namelijk zeer ten goede komen en fijne lijntjes tegengaan.

Multivitamine

De kans is groot dat je al wel een multivitamine tot je neemt om je gezondheid op peil te houden. En da’s maar goed ook, want daarmee ga je ook huidveroudering tegen. “Een multivitamine kan gezond ouder worden ondersteunen door ervoor te zorgen dat in het algemeen aan de voedingsbehoeften wordt voldaan”, legt expert Dr. Wendy Bazilian uit aan Women’s Day.

Co-enzym Q10

Dit klinkt als een scheikundige formule, maar is er wel eentje om te onthouden: dit supplement bevat namelijk heel veel antioxidanten die goed zijn voor je huid. Zo zou het rimpels tegengaan en ook de textuur en stevigheid van je gezichtshuid ten goede komen. En lang zoeken hoef je niet; want ondanks de lastige naam kun je dit supplement gewoon bij de betere drogisterijen bemachtigen.

Collageen

In Amerika al ontzettend geliefd en veelgebruikt, maar nu ook in Nederland steeds populairder: het gebruiken van collageen poeder. En dat is niet zomaar. In deze poeders wordt veelal gebruikgemaakt van een combinatie van collageen, hyaluronzuur en vitamine C, die de aanmaak van collageen stimuleert en de vochthuishouding van de huid op peil houdt. En daarmee ga je huidveroudering doeltreffend tegen.

Bron: Women’s Day. Beeld: iStock