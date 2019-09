Is je huid door de plotselinge weeromslag wat grauw en droog geworden? Dan kun je natuurlijk in de weer gaan met een vochtinbrengende crème of een masker. Maar je kunt ook gewoon bepaalde kruiden aan je eten toevoegen. Want die kunnen je huid weer laten stralen.

We zeggen hiermee écht niet dat je geen crèmes meer hoeft te gebruiken. Maar kruiden zijn wel een stuk goedkoper dan de gemiddelde vochtinbrengende dag- of nachtcrème! Deze 4 kruiden doen wonderen voor je huid.

Kamille

Het is geen geheim dat kamille een verzachtende en kalmerende werking heeft. Het is dan ook ontzettend goed voor je huid. Dit komt door het stofje alfa-bisabolol, dat het genezingsproces van je huid kan verbeteren. Hierdoor kan kamille huidirritaties en acne verminderen en je huid een directe oppepper geven.

Kurkuma

Er wordt steeds meer gesproken over kurkuma, oftewel geelwortel. Het is hartstikke lekker door soepen en curry’s, maar je kunt er ook thee van trekken. Het zit bomvol anti-oxidanten, waardoor de kruid je huid beschermt tegen vrije radicalen. Nog een voordeel: het is goed voor je weerstand én spijsvertering.

Kaneel

Nu de herfst eraan komt is er niks lekkerder dan bakken en koken met kaneel. Wat dacht je van havermout met kaneel, of een ouderwetse appeltaart? Het bijkomende voordeel van kaneel gebruiken in gerechten is dat je huid er ook mooier door kan worden. Het bevat krachtige antioxidanten zoals polyfenolen, die je huid beschermen tegen huidveroudering. Een win-winsituatie, dus.

Basilicum

Lekker door Italiaanse gerechten of op een broodje met mozzarella en tomaat. Basilicum is ontzettend veelzijdig en nog goed voor je huid ook. Het bevat namelijk veel Zink, vitamine A en vitamine C, belangrijke vitaminen voor een stralende en gezonde huid. Er zitten ook nog eens veel anti-oxidanten in én het heeft antibacteriële werking. Meer hoeven we niet te zeggen, toch?

Bron: Women’s health. Beeld: iStock