Wat als je het gevoel hebt dat de huisarts niet naar je luistert: 4 tips

Het is een vervelend gevoel als je het gevoel hebt dat de huisarts niet naar je luistert. Of wel luistert, maar niet echt hoort wat je zegt. Je zorgen wegwuift en jou achterlaat met twijfels.

Wanneer je dat gevoel hebt, is het aan jou de taak daar wat mee te doen. Vrouwen hebben vaker last van aandoeningen waar huisartsen niet direct de vinger op kunnen leggen. Vaak krijg je dan het advies ‘het nog even aan te kijken’, terwijl jij er niet gerust op bent. Laat je dan niet met het kluitje in het riet sturen.

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Zeker wanneer je tegenover iemand zit die ervoor heeft gestudeerd en op wiens kennis je vertrouwt. Deze tips kunnen helpen.

1. Als de arts zegt: “Dat is normaal”

Reageer met: “Dat is misschien normaal voor een ander, maar niet voor mij. Ik weet wat normaal is voor mij, en dit is iets wat ik niet eerder heb meegemaakt.”

Als een huisarts iets bestempeld als ‘stress’, kun je bij jezelf nagaan hoe je normaal gesproken reageert op stress. Is dat dit keer anders? Bespreek dat dan.

2. Als de arts zegt: “Dat hoeven we niet te onderzoeken”

Reageer met: “Hoe kom je tot die conclusie?”

Dit is een lastige, want over-onderzoeken is een serieus probleem in de medische wereld. Dat gezegd hebbende: je hebt recht om te weten waarom de huisarts je niet doorverwijst.

3. Als de arts zegt: “Misschien krijg je niet voldoende slaap of beweeg je niet genoeg”

Reageer met: “Deze symptomen hebben grote impact op mijn leven”

Vermoeidheid en pijn zijn subjectieve begrippen. Maak het daarom zo expliciet mogelijk. Bijvoorbeeld dat je te moe bent om de hond uit te laten of een douche te nemen.

4. Als de arts zegt: “Laten we het even aankijken”

Reageer met: “Dit is het moment waarop het begon en zo heeft het zich de afgelopen tijd ontwikkeld”

Benadruk dat je hier al een tijd mee loopt en de situatie in de tussentijd niet is verbeterd. Zo moedig je de huisarts aan om nú met het probleem te dealen en niet over een paar weken.

‘Onze’ dokter Rutger weet dat chronisch moe zijn niet altijd het gevolg is van te weinig slaap:

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock