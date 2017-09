Waarom het huishouden doen ervoor zorgt dat je langer leeft

Nee, wij hebben ook niet altijd zin om te stoffen, de ramen te lappen of de keuken te boenen. Maar nu we weten dat het zoveel gezondheidsvoordelen oplevert, gaat het wél een stuk makkelijker.

Uit een nieuwe studie blijkt namelijk dat de lichaamsbeweging die nodig is bij huishoudelijke activiteiten, de sterftekans verlaagt. Hoeveel minuten we daarvoor moeten stofzuigen of schrobben? Zo’n 30 minuten per dag. Dit verlaagt de kans op een vroegtijdige dood met maar liefst 28 procent .

Sporten hoeft niet

Intensief sporten mag, maar hoeft absoluut niet. Canadese onderzoekers melden in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet dat huishoudelijke activiteiten, en zelfs korte wandelingen, net zo veel voordeel voor je gezondheid opleveren als sporten.

Grootschalig onderzoek

Voor het onderzoek werden 130.000 proefpersonen uit 17 landen gevolgd. De meeste mensen deden 7 jaar mee aan het onderzoek. We schreven al eerder over de nieuwe beweegnorm van 150 minuten per week. Dit blijkt voldoende om je kans op hart- en vaatziektes sterk te verminderen.