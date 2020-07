Dít is alles wat je volgens een dermatoloog moet weten over hyperpigmentatie

Heb je weleens last van donkere plekjes in je gezicht? Grote kans dat het hyperpigmentatie is. Dit is een verandering van kleur in de huid. Het kan op je hele lichaam voorkomen, maar meestal zit het in je gezicht. Dermatoloog Vanita Rattan legt aan Red uit hoe je dit voorkomt.

Miljoenen mensen hebben last van hyperpigmentatie. Het wordt veroorzaakt door een overmatige productie aan melanine. Dit is het pigment dat de huid kleur geeft. Het beschermt tegen schadelijke UV-stralen en het absorbeert de warmte van de zon. Bij hyperpigmentatie krijg je last van donkere vlekjes of sproeten die als het ware in elkaar overlopen. Het wordt niet alleen veroorzaakt door UV-stralen, maar ook door hormonen, zwangerschap, genen, luchtverontreiniging, blauw licht, zweet en littekens.

Advertentie