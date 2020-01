Waarom jouw 'ideale gewicht' niet is wat je denkt dat het is

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent waarschijnlijk dat veel vrouwen ‘afvallen’ op hun lijstje met goede voornemens hebben staan.

Veel vrouwen streven jarenlang naar een bepaald cijfer op de weegschaal en beschouwen dit als hun ‘ideale gewicht’. Toch is het niet altijd slim om dit ‘ideale gewicht’ na te streven.

Advertentie

BMI

De meeste vrouwen baseren hun ideale gewicht op hun Body Mass Index (BMI), ofwel de verhouding tussen je lengte en gewicht. De BMI werd ongeveer 200 jaar geleden ontwikkeld werd door Lambert Quetelent als een manier om mensen te categoriseren voor zijn onderzoek. Hij was een wiskundige, geen arts. “Die berekening was dus nooit bedoeld als indicator voor je gezondheid”, zegt eetstoornis- en psychotherapeute Jennifer Rollin. Volgens haar is de realiteit dat BMI je echt niets vertelt over iemands gezondheid of gedrag.

Onrealistisch

Anderen kijken terug naar hun gewicht op de middelbare school, terwijl het zo goed als altijd onrealistisch is om hier weer naar te streven. “We zijn echt niet voorbestemd om eeuwig met het lichaam van een achttienjarige rond te huppelen. Onze lichamen zijn bedoeld om te veranderen naarmate we ouder worden”, zegt Rollin. En sommigen kiezen willekeurig een cijfers dat voor hen ‘goed klinkt’. Kortom: ons ‘ideale gewicht’ is nergens op gebaseerd.

Obsessie

Volgens Rollin blijkt uit onderzoek dat 95 tot 97 procent van de mensen die een dieet volgen wel afvallen, maar dat gewicht binnen een periode van 1 tot 3 jaar weer aankomen. “Vaak moeten mensen het grootste deel van hun tijd investeren in geobsedeerd bezig zijn met beweging, voeding en hun lichaam”, gaat de therapeut verder. “Als je erover nadenkt, is dat een erg hoge prijs die je betaalt alleen maar om je ‘ideale gewicht’ te bereiken. Mis niet 95 procent van je leven om 5 procent minder te wegen.”

Geen schuldgevoel

Maar wat is dan wel je ideale gewicht? “Een gezond gewicht en jouw ideale gewicht is er een waarbij je met vrienden een avondje uiteten gaat en er ook van kunt genieten”, legt Rollin uit. “Eén waarbij je tijdens een brunch over je hopen en dromen kunt vertellen zonder dat je voortdurend in je hoofd calorieën zit te tellen of je schuldig voelt over iets dat je gegeten hebt. Door op een positieve manier om te gaan met eten, kun je veel meer energie stoppen in wat echt belangrijk is in het leven. Niemand zal je aan het einde van je leven herinneren op basis van je gewicht of kledingmaat.”

Tips

Volgens Rollin is het vooral slim om op een gezonde manier met eten en je lichaam om te gaan. Daarom heeft ze een aantal tips op een rijtje gezet:

Luister en erken je honger- en verzadigingsgevoel

Eet voedingsmiddelen waar je van geniet

Zoek een sport die je ook echt graag doet

Laat het nummer op de weegschaal niet bepalen hoeveel je eet of sport

Laat je niet verleiden tot crashdiëten

Ben je emotioneel? Probeer je dan niet tot voedsel te wenden, maar zoek andere dingen om je af te leiden

Sluit geen voedingsgroepen uit

Voel je achteraf niet schuldig over iets wat je at

Afvallen? Carlos Lens: “Staar je vooral niet blind op de weegschaal”





De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock