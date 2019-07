Met deze methode ontdek je wat jouw ideale gewicht is

Probeer je al jaren je ideale gewicht te bereiken, maar lukt het niet om het gewenste cijfer op de weegschaal te zien staan? Wellicht streef je dan een compleet verkeerd en onrealistisch doel na. Volgens de ‘set point theorie’ is je ideale gewicht al in je genenpakket bepaald.

Iedereen is uniek. Je uiterlijke kenmerken zijn genetisch bepaald en kun je dus niet écht beïnvloeden. Maar waarom proberen we dan wel een gewicht te bereiken dat misschien helemaal niet bij ons past?

Set point theorie

De ‘set point theorie’ houdt in dat iedereen een optimaal gewicht heeft waarop het lichaam in de beste fysieke conditie verkeert. Je lichaam zal volgens deze theorie altijd dit gewicht nastreven en zich dus ook aanpassen om het te bereiken. Zelfs als je meer of juist minder gaat eten.

Ideale gewicht

In feite is deze theorie gebaseerd op de term ‘survival of the fittest’: het gegeven dat je lichaam bepaalde reserves moet hebben om in tijden van tekorten te overleven. De combinatie van je genen, fysieke activiteit en hormonen zouden samen bepalen hoe groot jouw vetreserve moet zijn – en dat zou je ideale gewicht uitwijzen.

Spijsvertering

Het verklaart ook waarom het vaak averechts werkt als je minder gaat eten in een poging af te vallen. Je spijsvertering gaat dan minder snel werken om ervoor te zorgen dat je wat reserves hebt. Eerst zul je wel afvallen, maar op een gegeven moment stopt dit vaak. Dan zou je dus niet minder kunnen gaan wegen, omdat dit een teken van jouw lichaam is dat je jouw minimale gewicht hebt bereikt.

Averechtse werking

Weeg je door fanatiek lijnen toch minder dan je minimale gewicht? Dan gaat je lichaam op dat moment zo hard mogelijk aan de slag om de reserves weer aan te vullen, tot het zijn ideale punt weer bereikt heeft. Met gezond eten en voldoende beweging neemt je lichaam volgens deze theorie dus vanzelf het gewicht aan dat het beste bij je past.

Bron: Flair. Beeld: iStock