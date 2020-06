Iedere dag ruzie in quarantaine: moet je je zorgen maken?

Hoewel de maatregelen zoetjesaan versoepelen, leven we nog steeds in een onzekere tijd. Veel Nederlanders zitten thuis – om te werken, of omdat ze door de crisis geen werk meer hebben. Niet zo gek dat dat gepaard gaat met spanningen.

Een irritatie links en rechts is dan ook logisch. Maar wat als je sinds de uitbraak van de pandemie iedere dag ruzie maakt met je partner? Is dat een teken aan de wand of heeft het in deze tijd niet zoveel te betekenen?

Druk op relaties

Om te beginnen is het goed te realiseren dat in deze pandemie niets normaal is. De druk op de ziekenhuizen, de impact op de wereldwijde economie en dat ongemakkelijke gevoel wanneer je boodschappen doet of een vriendin zonder knuffel begroet: allemaal niet normaal. Net als de tijd die we binnenshuis doorbrengen en de druk op onze relaties en mentale gezondheid.

Sociale dieren

Dat jij en je partner nu frictie ervaren, is normaal. In een stressvolle tijd heb je alleen de ander waar je nog op kunt leunen. Als die ander je angsten dan niet beantwoordt zoals je wilt, brengt dat weer spanningen teweeg. Bovendien zijn we niet echt gemaakt om dag in, dag uit met dezelfde persoon door te brengen. Mensen zijn sociale dieren die opbloeien van vrienden, collega’s, buren. We willen af en toe naar een ander behangetje kijken. Na een ruzie moeten we even afkoelen, om daarna terug te komen en toe te geven dat het nergens over ging. Maar als je niet weg kunt, is dat figuurlijke stapje terug opeens ook een stuk ingewikkelder.

Een relatie is hard werken. Zou houd je je relatie goed wanneer niets om jullie heen nog normaal is.

1. Klaar de lucht

Dikke kans dat je partner ook worstelt met stress, verdriet en frustratie. Geef de ander de ruimte om open te vertellen over hoe/zij zich voelt. Open het gesprek door een zin te beginnen met ‘vertel me’. Zo ontstond makkelijk een dialoog. Als je je partner begrijpt, kun je ook meer empathie opbrengen en ben je ook wat vergevingsgezinder als het op een rommelig aanrecht aankomt.

2. Ga minstens een keer per dag naar buiten

Nu je het grootste gedeelte van de dag thuis doorbrengt, doe je er goed aan om ook bewust de deur uit te gaan wanneer je de kans hebt. Als jullie aan de lopende band kibbelen over de was en de lunch, is het slim om even een stap terug te doen van de aanleiding. Zo kom je terug met een fris hoofd en zijn jullie allebei bij zinnen. Denk ook niet dat je altijd met je partner naar buiten moet. Strik je veters, zet een muziekje op of bel een vriendin en maak wat meters om af te koelen.

3. Plan een échte date night

Let wel: samen zijn is niet hetzelfde als een date night. Een date night houdt in dat je bewust samen bent. Zo’n avond met z’n tweeën hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Leg die telefoon aan de kant en kook samen wat lekkers of steek wat kaarsen aan om buiten in de tuin wat te kletsen over leuke toekomstplannen.

In het algemeen geldt: heb geduld met elkaars stress. Blijf aardig, ook als de ander je teleurstelt en communiceer zo duidelijk mogelijk over je eigen behoeftes. Dan gaan we elkaar straks nog missen als het normale leven weer begint.

Het gevoel dat je vastzit in je relatie? Libelle’s Marleen tipt dit boek:

Bron: Pure wow. Beeld: iStock