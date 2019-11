Waarom je iedere nacht 43 minuten langer zou moeten slapen

We weten allemaal dat voldoende nachtrust erg belangrijk is voor een goede gezondheid. Maar nu blijkt nogmaals dat die veelbesproken 7 uur per nacht een grote rol speelt in je algehele gezondheid. Slechts 43 minuten meer slapen per nacht, maakt al een groot verschil.

Dit komt naar voren door onderzoek van wetenschappers aan de Penn State universiteit.

Polsmonitoren

Om dit te onderzoeken deden de Amerikaanse onderzoekers onderzoek met 53 gezonde studenten. Deze kregen allemaal een polsmonitors om, om zo hun dagelijkse beweging en slaappatronen bij te houden. In de eerste week hielden studenten hun normale slaapschema aan. Tijdens de tweede week werd hen gevraagd om elke nacht een extra uur te slapen.

Verlaagde bloeddruk

Zoals verwacht konden de meeste studenten dit niet volhouden, maar 66% van de participanten kon per nacht meer dan 30 minuten toevoegen aan hun slaaptijd. En wat bleek? De onderzoekers ontdekten dat minder dan een uur extra slaap, 43 minuten om precies te zijn, de bloeddruk en het gevoel van slaperigheid bij de leerlingen aanzienlijk verlaagde.