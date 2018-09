Waarom iedere vrouw op haar werk een werkmaatje nodig heeft

Wanneer je chef je de wind van voren geeft, een collega een sneer uitdeelt of je geen idee hebt hoe je die deadlines moet halen zonder inzinking: met een werkmaatje wordt alles een stuk draaglijker.

Met zo’n werkmaatje heb je altijd iemand om gezellig mee te lunchen, te sparren of gewoon je hart bij te luchten als je het even niet meer ziet zitten (en vice versa). Het maakt je werkdag niet alleen een stuk leuker, het maakt je ook nog eens beter in je werk. “Je raakt meer betrokken bij het bedrijf omdat je betrokken bent in de vriendschap”, zegt Chad McBride, die namens Creighton University onderzoek doet naar vriendschappen op de werkvloer.

Enthousiasme

Je hebt zin om naar je werk te gaan omdat het betekent dat je weer tijd met je maatje mag doorbrengen. “Wanneer je zin hebt om naar je werk te gaan, ben je minder gestrest en verricht je beter werk. Als je chef je enthousiasme ziet, kan dat weer leiden tot allerlei mooie kansen.”

Heb je zo’n fijne collega? Op deze manier haal je het beste uit jullie band.

1. Steun elkaars ideeën

Als je een goed idee hebt, is je werkmaatje je grootste cheerleader. Als de een het idee presenteert in een vergadering, reageert de ander enthousiast en bemoedigend, zodat de kans groter is dat de rest van het team jouw idee ook erkent. Grappig feitje: een aantal vrouwen die in het Witte Huis onder president Obama werkten, hanteerden dezelfde strategie om elkaar te versterken.

2. Negeer je andere collega’s niet

Het feit dat je een maatje hebt, betekent niet dat je een kliekje moet vormen en de rest moet negeren. Als jullie beiden met anderen mensen samenwerken, kunnen jullie elkaar juist introduceren om jullie netwerk te vergroten. Zo kun je elkaar aandragen voor een bepaald project en verdien jij ook punten. Des te meer mensen je leert kennen in je werkveld, des te groter de kans dat zich leuke kansen voordoen.

3. Ventileer, luister, herhaal

Wanneer je gefrustreerd raakt van je chef, bel haar dan om even buiten het kantoor om te kletsen. Merk je dat zij niet lekker in haar vel zit? Manoeuvreer haar dan naar een plek waar ze rustig kan praten om haar hart te luchten of stel voor om even koffie te drinken. Gebruik codetaal als je niet wil dat andere collega’s iets merken. Door frustratie over je baan te ventileren tegenover iemand met wie je werkt, is de kans dat je er thuis over gaat piekeren meteen een stuk kleiner.

4. Neem het voor haar op, maar verdoezel niks

Ook al sta je aan haar kant, je wilt niet je eigen baan riskeren en smoesjes in haar plaats bedenken als ze zich ziek meldt maar in werkelijkheid bij haar nieuwe vlam in bed ligt. Als ze er niet is omdat er wel degelijk iets gaande is, kun je haar helpen door nauwlettend in de gaten te houden wat er speelt zodat je haar helemaal kan bijpraten zodra ze terug is.

