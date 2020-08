IJskoffie: zóveel calorieën bevat dit verfrissende drankje

IJskoffie biedt verfrissing én een cafeïneshot op een warme dag. Rest nog de vraag: hoeveel calorieën bevat het drankje eigenlijk?

De 2 belangrijkste ingrediënten van ijskoffie zijn simpelweg enkel ijsblokjes en koffie. Toch zijn er een boel uiteenlopende variaties met ongezonde ingrediënten waardoor de calorielijst behoorlijk uiteenloopt.

Zoetekauwen zullen vooral weg zijn van de frappuccino’s en iced macchiato’s. Deze combinatie van suiker, volle melk en room bevatten heel wat meer dan de originele koude koffie. Komt-ie:

Een iced coffee met siroop bevat 60 calorieën en 0 gram vet. Een iced skinny latte heeft zo’n 70 calorieën en 0 gram vet. Een frappuccino bevat alweer 320 calorieën en 14 gram vet. Ga je all the way, bij bijvoorbeeld Starbucks, met een Java Chip Frappuccino, dan telt de kleinste variant 320 calorieën en 13 gram vet. Het World Cancer Research Fund (WCRF) waarschuwde afgelopen week in Engelse media dat sommige koffie’s zelfs 450 calorieën (!) bevatte. Toch schommelt de meerderheid rond de 200 kilocalorieën.

Standaard ijskoffie

Is dat veel, vraag je je nu af. Ter vergelijking: een glas ijblokjes met koffie bevat 0 calorieën. Voeg je er een scheutje amandelmelk aan toe (tip!), dan kom je op zo’n 34 kilocalorieën. Met 100 ml volle melk, koffie en wat ijs, drink je 42 calorieën.

Gezondheidsvoordelen

Als je kijkt naar koffie an sich, zijn er toch ook een paar gezondheidsvoordelen. Die zijn vooral te danken aan cafeïne. Deze stof zorgt ervoor dat je je opgewekter voelt en verbetert je alertheid, energie en geheugen. Toch zit in ijskoffie minder cafeïne dan in hete koffie. Koude koffie bevat ongeveer 40 milligram cafeïne, terwijl warme koffie ongeveer 60 milligram bevat. IJskoffie is wel weer beter voor je hart dan de warme variant. Dit komt omdat er door de toevoeging van (plantaardige) melk ook stoffen als magnesium in het drankje zitten.

Bron: Eenvoudig-afvallen, Voedingscentrum, Starbucks. Beeld: iStock