Deze illustrator zet zijn depressie en angststoornissen om in herkenbare cartoons

Het komt vaker voor dan je denkt: mensen die kampen met mentale gezondheidsproblemen als angststoornissen en depressies. Iedereen gaat daar anders mee om, en zo ook illustrator en komiek Alec MacDonald.

Alec worstelt al tijden met depressieve gevoelens en besloot dit tijdens zijn genezingsproces om te zetten in cartoons.

Antidepressiva

“Na jaren heb ik eindelijk mijn trots opzij gezet en realiseerde ik me dat het brein dat ik bij m’n geboorte kreeg verkeerde bedradingen heeft. Ik besloot het te repareren met iets anders dan werken, grappen of ‘plezier met vrienden'”, vertelt hij bij Vice. Hij besloot antidepressiva te slikken en beschrijft dit als “een zeer verkorte tweede rond van mijn puberteit, maar dan met een extreem laag libido.”

Uitlaatklep

Hij zocht een uitlaatklep om weer het gevoel te krijgen dat hij actief mee zou kunnen doen in de maatschappij. Tijdens een gesprek met een psycholoog besloot hij te gaan illustreren, iets wat hij al van kinds af aan doet. “Ik ging naar huis en tekende duizend versies van mezelf om uiteindelijk één karikatuur te kiezen waar ik me goed bij voelde. Ik kocht van die grote schetsboeken en een hoop dure pennen en zat twee weken lang in koffiebars waar ik obsessief neerpende hoe ik me voelde van dag tot dag.”

Blik naar zichzelf

Alec vertelt dat de tekeningen hem in staat stellen om met een andere blik naar zichzelf te kijken. “Ik ontdekte dat mijn illustraties – die tegelijkertijd grappig, hilarisch en pijnlijk zijn – konden dienen om een vriend van mezelf te zijn wanneer ik die nodig had.”

Getting organized. Een bericht gedeeld door Alec With Pen (@alecwithpen) op 23 Mei 2018 om 11:26 (PDT)

🎈 Een bericht gedeeld door Alec With Pen (@alecwithpen) op 4 Jun 2018 om 2:48 (PDT)

Chug Een bericht gedeeld door Alec With Pen (@alecwithpen) op 17 Mei 2018 om 5:40 (PDT)

💪🏻 Een bericht gedeeld door Alec With Pen (@alecwithpen) op 16 Mei 2018 om 9:10 (PDT)

Life hack! Een bericht gedeeld door Alec With Pen (@alecwithpen) op 3 Mei 2018 om 9:08 (PDT)

A day in the life. Een bericht gedeeld door Alec With Pen (@alecwithpen) op 29 Apr 2018 om 11:54 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock