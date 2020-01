Je hebt een goeie baan, onlangs promotie gemaakt en een laaiend enthousiaste opdrachtgever. En toch heb je het gevoel ieder moment door de mand te kunnen vallen als ongeschikte werknemer. Herkenbaar? Dan heb jij misschien wel last van het ‘imposter syndrome‘.

Mensen met het imposter syndrome hebben ondanks hun diploma’s, jarenlange ervaring en succes alsnog het gevoel niet goed genoeg te zijn.

Wat is het imposter syndrome?

Het syndroom is het beste samen te vatten als een hele lading persoonlijkheidskenmerken bij elkaar. Opvallend genoeg hebben voornamelijk hoogopgeleiden er erg veel last van. De grootste risicogroep voor het imposter syndrome zijn intelligente mensen met weinig zelfvertrouwen en een perfectionistische aard.

Bedrieger

Jasmine Vergauwe, onderzoeker aan de universiteit van Gent, verklaart tegenover Psychologie Magazine dat veel ‘imposters‘ zich tot vervelends toe op alles voorbereiden. “Die aanpak werkt: ze slagen vaak prima in hun opzet en worden door anderen geprezen.” Maar dan gaat het mis: “Imposters zijn alleen tijdelijk opgelucht als iets goed is gelukt. Daarna bevestigt elk nieuw succes in hun ogen dat ze een bedrieger zijn.”

Toeval

Het gaat mis doordat deze groep mensen hun eigen prestaties niet op waarde schat. Ze denken dat iedereen kan wat zij kunnen, waardoor ze hun succes en kunnen niet toe-eigenen. Ze verklaren hun succes door toeval, in plaats van hun kennis, kunde en vaardigheden.

Burn-out

Om de onzekerheid op de werkvloer de baas te blijven, werken veel mensen met het imposter syndome dan ook vaak harder dan nodig is. En dat is gevaarlijk, want daardoor is deze groep mensen extreem vatbaar voor hoge stressgevoelens. Het risico? Het slachtoffer worden van een burn-out.

Diepste angst

Toch is er wat aan te doen, mits je bereid bent aan jezelf te werken. Coach Nicoline van Roozendaal verklaart: “Het is belangrijk dat imposters uitzoeken waarvoor ze precies zo bang zijn. Wie die diepste angst kan aankijken, realiseert zich dat die niet terecht is. En kan dan leren imposter-gedachten te herkennen, maar er niet meer naar te handelen. Dat kun je oefenen door die onderliggende angst expres op te zoeken”, aldus Nicoline.

Bron: Psychologie Magazine. Beeld: iStock