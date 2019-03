In deze mate heeft vruchtbaarheid te maken met je genen

De een wordt makkelijker zwanger dan de ander, maar in hoeverre heeft je vruchtbaarheid met je genen te maken?



Lynn Westphal is arts en ‘chief medical officer’ van het vrouwengezondheids- en vruchtbaarheidsplatform Kindbody. Volgens haar wil het niet per se zeggen dat jij ook heel vruchtbaar bent als je uit een ‘vruchtbare familie’ komt. ‘‘Elke combinatie van ei en sperma is anders,” legt Lynn uit, ‘‘dus wat dat betreft is vruchtbaarheid enigszins willekeurig en moeilijk te voorspellen.”

Aandoeningen

Wel kunnen bepaalde genetische aandoeningen, zoals endometriose en PCOS, invloed hebben op de vruchtbaarheid. ‘‘De leeftijd waarop de menopauze begint, komt meestal vaker voor in families”, vertelt Mary Jane Minkin, klinisch hoogleraar verloskunde en gynaecologie aan Yale University. ‘‘Dus als een moeder door de menopauze ging op 40-jarige leeftijd, de gemiddelde leeftijd is 51, zou haar dochter een iets hogere kans hebben op een vroege menopauze, wat eerder een vertraging van de vruchtbaarheid kan betekenen.”

Advertentie

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock