In dít hotel zijn mannen niet welkom (en dit is waarom)

Hoe heerlijk het gezinsleven ook is: stiekem droomt iedere vrouw er wel eens van om even weg te zijn van alle hectiek thuis, de was, de drukte, de kinderen en de partner. En dát is tegenwoordig een fluitje van een cent.

Er is namelijk een women only hotel geopend.

Het ultieme ontspanningsoord

Een zwembad, geen hectiek en een zonovergoten eiland. Dat klinkt als de droom van iedere vrouw. Bij Som Dona op het Spaanse eiland Mallorca namen ze dat heel letterlijk en creëerden ze het ultieme ontspanningsoord, alleen voor vrouwen. Iedere dame vanaf 14 jaar is hier welkom om met vriendinnen te komen relaxen vanaf zo’n 85 euro per nacht.

To do-lijstje

“Comfort, ontspanning, kunst, gezondheid en Mediterrane smaak”, dat is wat het hotel volgens de website te bieden heeft. Alles wat hier op je to do-lijstje mag staan is jezelf laten neerploffen aan het zwembad onder het genot van een cocktail. Ook kun je genieten van talloze schoonheidsbehandelingen. Of je maakt een zorgeloze wandeling door de rotsachtige omgeving of langs de uitgestrekte stranden.

Een lust voor het oog

En niet alleen voor de geest is er iets. Het oog wil ook wat. Spierwitte ligbedden, roze kussens, knalgroene palmbladeren en een azuurblauwe zee. Als dát niet de perfecte manier is om even te ontsnappen aan het alledaagse…

Bron: Som Dona Hotel. Beeld: iStock.