Dit is waarom je beter niet in slaap kunt vallen voor de televisie

Val jij ook met regelmaat ’s avonds laat in slaap voor de tv? Of dommel je stiekem vlak na het avondeten al een paar keer weg op de bank?

Heus, wij oordelen niet, maar we willen je wel waarschuwen: aan het in slaap vallen voor de tv kleven flink wat nadelen.

Avondroutine

Misschien is het zelfs wel onderdeel geworden van je avondroutine, dat in slaap vallen op de bank. Waarschijnlijk denk je dat je opknapt van dit dutje. Toch is het voor je gezondheid beter om op één ding te letten: zet de televisie even uit als je voelt dat je in slaap dommelt. Dit apparaat kan je nachtrust namelijk behoorlijk verstoren.

Licht van de televisie

Dit heeft alles te maken met het blauwe licht van je televisie. Wanneer je hersenen blauw licht waarnemen, maken ze minder melatonine aan, het stofje dat zorgt dat je ’s nachts heerlijk slaapt. Blauw licht houdt je hersenen flink voor de gek, want hierdoor denkt je brein dat het dag is. Je kunt je dus wel voorstellen dat je biologische ritme hierdoor verstoord raakt.

In slaap vallen voor tv

Naast het licht zorgt de televisie ook voor achtergrond geluiden. Hierdoor blijven je hersenen onbewust alert. Door al die geluidjes en lichtflitsen op de achtergrond, blijf je in een lichte slaap. Het zijn te veel prikkels om makkelijk in een diepe slaap te raken, waardoor je niet ultiem ontspant. Het kan dus best dat je na zo’n powernapje voor de tv, helemaal niet zo fris en fruitig wakker wordt als je had gehoopt.

Slaap jij ook slechter naarmate je ouder wordt? Pien en Juul vertellen hoe zij hiermee omgaan

Bron: Glamour. Beeld: iStock