Dit is wanneer jij je naar verwachting kunt inenten met het coronavaccin

Goed nieuws, want er komt steeds meer duidelijkheid over het coronavaccin. In 2021 wil de overheid beginnen met vaccineren. Begin januari worden de eerste vaccins geleverd, maar wanneer kun jij je vaccinatie verwachten?

Op het moment van publiceren zien de coronacijfers er niet erg florissant uit en lijkt het langverwachte coronavaccin niet snel genoeg te kunnen komen.

Wanneer kun jij je laten inenten tegen het coronavaccin?

De inentingscampagne begint vlak nadat het coronavaccin geleverd wordt. Je vraagt je misschien af wanneer jij aan de beurt bent. Dat is – als alles goed verloopt – naar verwachting in één van deze maanden in 2021.