Ingedut seksleven? Met deze 6 tips hou je het spannend tussen de lakens

Als je eenmaal wat ouder wordt, kan het in de slaapkamer misschien wat saai worden. Toch hoeft er maar weinig te veranderen om je seksleven wat op te vrolijken.

1. Communicatie

Communicatie is heel belangrijk in een relatie. Als je de sex niet meer zo geweldig vindt, dan kun je het hem of haar het beste gewoon vertellen. Zo kunnen jullie samen tot een oplossing komen. Wees niet bang om te zeggen wat je wel en niet fijn vindt. Praat over wat jou opwindt en laat je partner hetzelfde doen. Probeer het gesprek positief te houden. Je wil je geliefde natuurlijk niet kwetsen. Benadruk dus vooral ook wat je partner goed doet in bed en waar je echt van geniet.



2. Variatie

Als je elke avond hetzelfde zou eten, raak je dat ook snel beu. Met sex is dat natuurlijk niet anders. Veel koppels komen hierdoor in een sleur. Ze doen steeds dezelfde dingen, waardoor het uiteindelijk saai wordt tussen de lakens. Zonde! Sex moet geen routine worden, maar iets speciaals blijven waar je naar uitkijkt. Mix het daarom op een manier die voor jou werkt. Kies eens een andere kamer of plek in het huis, verras je geliefde met een leuk lingeriesetje en zet wat kaarsjes klaar. Ook kun je de routine verbreken door je partner een keer ’s ochtends met een vrijpartij te verwennen, in plaats van telkens weer ’s avonds voor het slapengaan.

3. Verwachting

Verwacht niet dat het elke keer weer geweldig zal zijn. Er zijn maar weinig koppels die telkens weer fantastische sex hebben. De meeste mensen hebben het liefst een mix van heerlijke vrijpartijen, ‘gewone’ sessies en grappige momenten in een seksuele relatie. Zelfs koppels die hun seksleven als fantastisch beoordelen, geven toe dat 2 à 3 van de 10 keren de sex ‘gemiddeld’ was. Dus geniet van de sex, maar verwacht niet elke keer vuurwerk.

4. Nieuws

Probeer eens wat nieuws om het spannend te houden in bed. Seksspeeltjes kunnen hierbij helpen. Om ervoor te zorgen dat jullie beiden evenveel plezier beleven aan sex, kun je in de slaapkamer af en toe gebruik maken van een speeltje.

5. Kussen

Veel stelletjes onderschatten het belang van zoenen. Erg jammer, want zoenen is de perfecte manier om voor meer intimiteit te zorgen. Door uitgebreid met elkaar te zoenen, zet je gelijk de toon voor de hele avond. Jullie krijgen vanzelf zin in elkaar en dat zorgt uiteindelijk voor vuurwerk in de slaapkamer.

6. Glijmiddel

Als je eenmaal in de overgang zit, kan het daar beneden wat droger zijn. Dat is niet iets waar je je voor hoeft te schamen, want je kunt er niet echt iets aan doen. Maar het mag de pret natuurlijk niet drukken. Glijmiddel kan je hier bij helpen.

Bron: Redonline. Beeld: iStock