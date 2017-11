Dit ingrediënt is vetverbrandend en je kunt het gewoon aan je eten toevoegen

Om wat kilo’s te verliezen kun je soms wel een steuntje in de rug gebruiken. Onderzoekers van de universiteit van Michigan ontdekten hier een oplossing voor: er is namelijk een middeltje dat je daar heel gemakkelijk bij kan helpen.

Volgens de onderzoekers zit er een essentiële olie in kaneel, genaamd kaneelaldehyde, dat helpt calorieën te verbranden.

Bewijs

Veel mensen namen al aan dat kaneel vetverbrandend werkt, maar er was nog niet veel bewijs voor. Voor de onderzoekers is het nu wel duidelijk na het testen op muizen en mensen: kaneel beïnvloedt de stofwisseling en helpt het metabolische proces calorieën te verbranden.

Eenvoudige oplossing

Kaneel kun je natuurlijk aan allerlei eten of drinken toevoegen. Strooi het over je bordje havermout, in je fruitsapje of over wat appelpartjes: een kleine toevoeging met een groot effect.

Bron: metro.co.uk. Beeld: iStock