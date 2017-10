3x zo snel vet verbranden? Voeg dit ingrediënt aan je maaltijd toe

Het is altijd fijn om een paar extra kilo’s kwijt te raken en het is nog fijner als je daar weinig moeite voor hoeft te doen. Je moet wel even dít kruid toevoegen aan je maaltijd.



Onderzoekers van de Iranese Shahid Sadoughi University bestudeerden het effect van komijnconsumptie op vrouwen met overgewicht. Voor het onderzoek kregen 88 vrouwen intensief voedingsadvies en een dieet waarbij ze 500 calorieën per dag minder aten dan normaal. Bovendien at de helft van de vrouwen twee keer per dag 150 ml magere yoghurt met 1,5 gram komijn. De andere helft van de vrouwen at dezelfde hoeveelheid magere yoghurt zónder het kruid.

Meer kilo’s kwijt

Na afloop van het onderzoek waren de komijn-eters 2 kilo meer afgevallen dan de niet-komijneters. Ook hadden ze 3 keer zo veel vet verloren (komijneters hadden 14,64 % van hun lichaamsgewicht verloren; niet-komijneters 4,91 %) én hun slechte cholesterolgehalte was verlaagd.

Tussendoortje

Magere yoghurt met komijn is misschien niet het meest feestelijke tussendoortje. Je kunt het kruid aan elk willekeurig gerecht toevoegen.

Liever iets anders?

Ben je geen liefhebber van komijn? Er zijn meer kruiden die je vetverbranding op gang brengen, zoals cayennepeper, kaneel, gember en kurkuma.

Bron: MarieClaire. Beeld: iStock