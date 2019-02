Geef je interieur een tweede leven door dít object van een likje verf te voorzien

Heb je net een hele muur in een leuk kleurtje geverfd, komt er een nieuwe trend de hoek om kijken.

Maar geloof ons: dit is er toch echt eentje die je niet wil missen.

Accent… muur?

Tot voor kort waren accentmuren een ding, maar anno 2019 voorzien we iets anders in ons huis van een likje verf. Namelijk je deuren. En dan hebben we het niet over je voordeur, maar echt over de binnendeuren in je woning.

Interieurtrend

Op Instagram was de trend al merkbaar, maar nu lijkt het ook steeds meer onze eigen huizen binnen te sluipen. En dat is eigenlijk heel goed nieuws, want daarmee kun je je interieur een totaal andere uitstraling geven. Door blauwe deuren gaat houtwerk bijvoorbeeld meer leven, grijs oogt chique en door felle kleuren lijkt de omgeving energieker.

Inspiratie nodig? Komen ze.

Behoefte aan meer tips voor je interieur? Je vindt het in de Libelle special Living:

Bron: Flair. Beeld: iStock