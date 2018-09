Dé interieurtrend van 2019 die je weinig moeite gaat kosten

Een imperfect geverfde muur, resten behang en servies waar al zo hier en daar een kras op of een barst in zit. Bij de nieuwe interieurtrend draait het allemaal om het accepteren van imperfectie.

En dat is iets wat we graag horen. Want met een druk leven is het niet altijd vanzelfsprekend om óók nog een tiptop verzorgd interieur te hebben. We zijn allang blij als we de boel op een rijtje hebben.

Wabi-Sabi

De trend komt voort uit de Japanse levensfilosofie die staat voor ‘The Art of Imperfection’. Ofwel: de perfectie van het onvolmaakte. Het is dus bij deze interieurtrend de bedoeling om je niet te ergeren aan die ene vlek op de muur, maar het juist te waarderen. En zo ziet de Japanse interieurstijl Wabi-Sabi er ondanks de ‘imperfectie’ toch adembenemend uit.

Om de trend toe te passen in het huis zijn rauwe materialen zoals hout en steen noodzakelijk. Daarnaast doen muren van baksteen of beton het goed en zijn verfspatten en resten behang geen probleem. Maar vooraal: laat dingen zoals ze zijn en stop er vooral niet teveel moeite in. En hoe je dan zes verschillende aardetinten toepast in je interieur, zonder dat het op een grot gaat lijken? Nou, zo:

Dit bericht bekijken op Instagram #patchedupbeauty #wabisabi #perfection Een bericht dat is gedeeld door @ delu op 11 Sep 2018 om 10:01 (PDT)

Bron: elle.com. Beeld: iStock