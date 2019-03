Het internet is in de ban van deze bizarre schoenenchallenge

Heb jij nog een paar schoenen van het merk Vans in huis liggen? Dan kun je een grappig trucje uitproberen.

Dankzij het internet kunnen we tegenwoordig de meest hilarische ontdekkingen binnen een mum van tijd delen met de hele wereld, en hier kan vervolgens snel op gereageerd worden. Dat gebeurde ook bij de zogeheten ‘Vans-challenge’. Iemand ontdekte dat als je deze schoenen in de lucht gooit, ze altijd met de zool op de grond weer terechtkomen. Dat werd natuurlijk massaal uitgeprobeerd:

I’VE NEVER BEEN SO ENTERTAINED pic.twitter.com/kkcNyDvtpH — Abbey Santoro (@abbeyruns) 4 maart 2019

Dit bericht bekijken op Instagram #Vanschallenge it freaking works LOL Een bericht gedeeld door Warren Wonder (@warrenwonder) op 4 Mrt 2019 om 6:17 (PST)

Voordat je deze truc afdoet als onzin, is het handig om te weten hoe de truc in elkaar steekt. Volgens een natuurkundige komt het door de verdeling van de massa in de schoen: “Het is gewoon de manier waarop de rubberen zool aan het canvas is bevestigd.” Blijkt dus dat katten niet de enige zijn die altijd weer op hun pootjes terechtkomen.

Had to see if the #vans thing was real. pic.twitter.com/raZg6Ep3xH — austin (@_AustinBosquez) 4 maart 2019

Bron: Complex. Beeld: iStock