Wat fijn: er is een nieuwe internethype die de wereld een beetje schoner maakt

Het is altijd fijn als er een challenge op het internet ontstaat die de wereld beter maakt.

En dat is zeker het geval bij de challenge onder de hashtags #Trashtag en #TrashChallenge. Hierbij worden mensen opgeroepen om te poseren op een zwaar bevuilde plek, en vervolgens een tweede foto te maken waarop je ziet dat de boel netjes in vuilniszakken zit.

Van de grond

Het begon met het Instagram-account @thesciencefacts. De man hierachter maakte een foto van een plek die wel op een vuilnisbelt leek, en een foto van dezelfde plek en negen propvolle vuilniszakken. Hij vraagt daarbij anderen ook zulke plekken te zoeken en hetzelfde te doen. En dat gebeurde: mensen over de hele wereld besloten de uitdaging aan te gaan.

Trashtag

“Meestal ben ik tegen het doen van goede daden om het online te plaatsen. Maar in het geval van #trashtag ben ik er 100% voor, als dat is wat er voor nodig is. Goede mensen zijn goed”, schrijft een deelnemer.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door TheScientist🚀 (@thescientistfacts) op 10 Mrt 2019 om 8:54 (PDT)

De #Trashtag challenge is nu al de beste online challenge ooit! We hebben het veldje achter ons bedrijf onder handen genomen. Doen jullie ook mee? #zwerfie #zwerfafval #positivechange pic.twitter.com/SCFqBEV7kp — Eco-Schools NL (@EcoSchoolsNL) 11 maart 2019

Along the Potomac River south of Washington, DC #trashtag pic.twitter.com/n2uPL52LZG — Robbie McNeil (@RMcNeil2105) 10 maart 2019

This is just a work of an hour! #trashtag via /r/pics https://t.co/4VLDWc7Kbg pic.twitter.com/NxCSkUV5za — Bomb Voyage (@v0y4ge) 10 maart 2019

people are taking part in this clean up challenge and it’s amazing!! #trashtag pic.twitter.com/Iw9M1t2Xk3 — zzzzz (@Naxsx7N) 10 maart 2019

Decided to pick up trash for my birthday and filled up 4 bags #20 #trashtag pic.twitter.com/EHl12o6aT5 — City Dave (@daavidcabrera_) 10 maart 2019

#trashtag from Hungary, let’s make this challenge more viral pic.twitter.com/R6JrBNzcIK — Top Pictures (@TopInternetPics) 10 maart 2019

Bron: Twitter. Beeld: iStock