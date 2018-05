Dit is waarom je met intervaltraining zoveel calorieën verbrandt

Intervaltraining, ook wel high intensity training genoemd, is immens populair. Niet zo gek, want met een kwartiertje flink intervallen verbrand je volgens trainer Tim Brown al snel meer calorieën dan met een uurtje joggen of wandelen.

Bij een intervaltraining doe je kort explosieve, zware oefeningen afgewisseld met kleine pauzes. Daar verbrand je niet alleen veel calorieën mee, maar zorgt er ook voor dat je uithoudingsvermogen veel groter wordt. Daarbij krijgt je metabolisme een flinke slinger, wat betekent dat je niet alleen tijdens maar ook nog lange tijd na de training extra calorieën verbrandt. Bij dat ‘naverbranden’ verbrand je gewicht, geen spieren. Nog een heel belangrijk voordeel van high intensity training is dat het ook een work-out is voor het hart. Het vergroot als het ware de flexibiliteit van je bloedvaten.

Gezondheidsproblemen

Als je aan de slag gaat, is het wel belangrijk een paar dingen in gedachte te houden. Zo doe je er goed aan tussendoor veel water te drinken. Als je in het verleden gezondheidsproblemen hebt gehad, is het ook verstandig van tevoren bij je huisarts te raadplegen en te vragen of zo’n high intensity-training wel voor je is weggelegd.

Zie je het zitten? Dan kun je het volgende circuit volgen. Doe iedere oefening 30 seconden lang en neem tussen de oefeningen door steeds 10 seconden rust. Doe dat circuit drie keer achter elkaar en je hebt een top work-out volbracht (al vinden we het eerlijk gezegd al knap als je het één keer doet zonder ter aarde te storten).

Het schema:

1. High knees

2. Bear crawl

3. Plank

4. Side-plank kicks (left)

5. Plank

6. Side-plank kicks (right)

Neem een drinkpauze en ga dan door met de onderstaande oefeningen:

7. Burpees

8. Kick-throughs

9. Jump squats

10. Mountain climbers

11. Bird dogs (op handen en knieën met afwisselend je linkerarm vooruit en rechterbeen naar achteren – en andersom)

12. Walk-down push-ups

13. Jumping lunges

14. Squats

Bron: Popsugar. Beeld: iStock