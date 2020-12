5 dingen die je kunt doen wanneer je intimiteit mist in je relatie

Of je nou net bij elkaar bent of al jaren een relatie hebt: intimiteit is en blijft belangrijk. Maar wat als jouw partner daar minder behoefte aan heeft of minder initiatief neemt?

Intimiteit in een relatie draait natuurlijk niet alleen om sex, maar hier doelen mensen wel vaak op als ze het over intimiteit in een relatie hebben. Sex is ook belangrijk in een relatie. Als een van de twee niet meer of minder intiem wil zijn, kan dat voor irritatie en onbegrip in de relatie zorgen. Máár het betekent zeker niet dat het einde van de relatie nabij is. Je kunt er samen aan werken.

Niet aanvallen of overtuigen

Het belangrijkste: val je partner niet aan en probeer hem of haar ook niet te overtuigen om meer sex te hebben. Dat heeft tijd nodig en jouw partner kan alleen zelf aangeven wanneer hij of zij er klaar voor is. Ga er samen respectvol over in gesprek, dan is het heel goed op te lossen.