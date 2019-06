Zó doe je als introvert makkelijker je zegje tijdens een vergadering

Vind jij het vaak lastig om je zegje te doen tijdens een grote vergadering en ben jij tijdens zo’n meeting veel te veel in je hoofd bezig?

Liz Fosslien en Mollie West Duffy, auteurs van het boek No Hard Feelings: The Secret Power of Embracing Emotions at Work, geven een bruikbare tip.

Advertentie

Introvert

Wanneer je introvert bent, kan het soms lastig zijn om in een vergadering je mening te geven, zeker wanneer het een drukke vergadering is met mensen die je minder goed kent. Extraverte personen hebben hier over het algemeen minder moeite mee en zijn daarom vaker aan het woord dan introverte personen.

Bijt het spits af

Het advies van Fosslien en Duffy? Spreek met jezelf af dat je de eerste 10 minuten van de vergadering iets moet inbrengen. Dit is misschien spannend, maar volgens Fosslien en Duffy wordt het daarna alleen maar makkelijker om nog meer ideeën in te brengen. ‘‘Als je eenmaal het ijs hebt gebroken, zal het makkelijker zijn om weer in te springen,” vertellen ze. ‘‘En onthoud: een goede vraag kan net zo veel bijdragen als een mening of statistiek.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: PureWow. Beeld: iStock