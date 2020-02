Dit is de invloed van de nieuwe maan op jouw dagelijks leven

De nieuwe maan van 23 februari staat in het teken van Vissen. Deze nieuwe fase maakt je deze maand, ook als je niet dit sterrenbeeld hebt, extra gevoelig en kan ook voor wat verwarring zorgen.

Doordat de nieuwe maan van februari in het teken van Vissen staat, kun je deze periode volgens Inspirerend leven het gevoel hebben dat je jezelf wil terugtrekken. Maar ook ben je heel creatief en meer aan het dagdromen dan normaal. Slaap je al een paar dagen slecht en voel je je niet fit? Dat kan ook een gevolg zijn van deze nieuwe maan.

Advertentie

Creatieve ideeën

Vissen zijn vriendelijk en gevoelig. Doordat ze zo gevoelig zijn, trekken ze zich wat vaker terug in hun fantasiewereld. Dat ze niet alles meekrijgen wat er om hen heen gebeurd, kan voor verwarring zorgen. Deze eigenschappen worden versterkt door de nieuwe maan. Dat kan ervoor zorgen dat jouw fantasie je deze maand veel creatieve ideeën oplevert. Maar zorg dat je je daar dus niet al te veel in verliest.

Motivatie

Naast de nieuwe maan in het teken van Vissen, staat Mars in Steenbok. Dit zorgt ervoor dat je veel motivatie hebt en recht op je doel afgaat. Je bent daarin wel voorzichtig om te voorkomen dat er dingen misgaan. Als er dan toch iets misgaat, dan kan dat voor irritatie zorgen. Maar dat zorgt er uiteindelijk voor dat het resultaat alleen maar beter is. Want Mars zorgt er op zijn beurt weer voor dat je je angsten overwint en toch doorgaat met de plannen die je had.

Levensstijl

Wil je al een hele tijd gaan sporten of gezonder eten? Dan komt deze nieuwe maan voor jou ook op het goede moment. Door Uranus in Stier kun je deze periode sterk de behoefte krijgen dat je je levensstijl wil veranderen. Dit is dus niet alleen een goed moment om kritisch naar je gezondheid te kijken, maar ook om je financiële situatie eens onder de loep te nemen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Inspirerend Leven. Beeld: iStock