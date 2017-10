Je kunt nu heel snel je IQ testen met deze 3 vragen

Altijd al willen weten of je een beetje slim bent, maar te druk voor (of geen zin in) zo’n enorm lange, officiële IQ-test? Daar is nu een oplossing voor.

De cognitieve reflectietest (CRT) wordt ook wel ‘s werelds kortste IQ-test genoemd. Deze test bestaat uit maar uit 3 vragen. Hoe sneller je het antwoord op onderstaande 3 sommen weet, hoe slimmer je bent.

Dit zijn ze…

1. Een bal en een slaghout kosten samen € 1,10. Het slaghout kost een euro meer dan de bal. Wat kost de bal?

2. Als het 5 machines 5 minuten kost om 5 apparaten te maken, hoe lang duurt het dan voor 100 machines 100 apparaten hebben gemaakt?

3. In een meer drijven een heleboel leliebladeren. Elke dag verdubbelt het aantal. Als het 48 dagen duurt voor het hele meer vol ligt, hoe lang duurt het dan voor de helft van het meer vol is met lelies?

Denk er even rustig over na en kijk in de tussentijd even naar deze foto van Lubach, die in 2012 De Slimste Mens won en een abnormaal hoog IQ heeft.

Wij van ZML raden aan te kijken naar #zml. Op NPO3. NU! pic.twitter.com/5Yc6gnGQDT — Zondag met Lubach (@zondagmetlubach) October 8, 2017

1. 10 cent2. 100 minuten3. 24 dagen

Maar dat is dus allemaal fout (echt!). De juiste oplossingen zijn namelijk….

1. 5 cent

2. 5 minuten

3. 47 dagen

De test meet dus eigenlijk of je in staat bent om in te zien dat een ogenschijnlijk simpele vraag moeilijker blijkt te zijn dan je dacht. Hoe sneller je de vraagstukken goed oplost, hoe slimmer je bent.

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: The Independent

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.