7x irritante kinderprogramma’s die je met je kinderen mee ‘moest’ kijken

Een kinderprogramma is niet voor niets bedoeld voor kinderen. Maar toch moeten ook ouders eraan geloven en de series meekijken. Welke series waren er ook alweer? We frissen graag je geheugen even op.

In dit lijstje tellen we af naar het meest irritante kinderprogramma:

7. Totally Spies

Een kinderserie over drie meiden met allen een eigen favoriete kleur, het klinkt enigzins bekend. Zou dat inspiratie zijn geweest voor de bekende meidengroep K3? Wij achten de kans vrij groot.

6. Rocket Power

Dé kinderserie over ubercoole straatjongeren die de hele dag skateboarden en surfen op Hawaï. Dat zal vast de droom geweest zijn van veel Rocket Power kijkende kinderen. Het blijft toch jammer dat je ze uiteindelijk uit die waan moet halen en ze moet vertellen dat het niet echt de realiteit is.

5. De Teletubbies

Je ziet een zon met het gezichtje van een baby erin en je weet meteen wat er volgt. Waarschijnlijk heb je jarenlang ‘moeten’ kijken naar de Teletubbies en eindeloos alle dansjes met je kind(eren) meegedaan.

4. Pokémon

“Pokémon, gotta catch em’ all!” Die uitspraak heb je vast vaker gehoord dan je lief is. Vergeet ook niet alle stapels spaarkaarten van de serie, die niet aan te slepen waren. En wat een mazzel dat het de afgelopen jaren weer helemaal terug is van weggeweest…

3. Beugelbekkie

Waarschijnlijk was Sharon, de hoofdrolspeelster van de serie voor veel beugel dragende kinderen een groot voorbeeld. Zo’n beetje alles wat fout kon gaan met ‘Beugelbekkie’, ging ook fout. Achteraf best een beetje zielig.

2. Ratjetoe

De kinderserie over vier baby’s die wilde avonturen beleven in hun huis en achtertuin en heel wat rottigheid uithalen. Geen geweldig voorbeeld voor je kinderen, die je met man en macht zo goed mogelijk probeert op te voeden.

1. Spongebob Squarepants

Met stip op nummer één staat de licht hysterische onderwaterspons. Het introliedje is zo vervelend dat je eigenlijk al meteen geen zin meer hebt om verder te kijken. Gelukkig is er in de kinderserie nog één lichtpuntje te vinden: de altijd chagrijnige inktvis Octo.

Welk kinderprogramma vond jij het irritantst?

