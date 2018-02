Libelle Legt Uit: is het slecht voor je als de wekker je wekt?

Niets is lekkerder dan ’s ochtends zelf wakker te worden. Maar in plaats daarvan worden de meesten van ons iedere ochtend gewekt door de wekker. Maar is die abrupte alarmtoon wel goed voor je?

En zit er dan nog verschil in wekker? Is snoozen gezonder dan die heftige alarmtoon? Of kun je beter geleidelijk aan wakker worden met een wake-up light?

Eigen voorkeur

Hoogleraar Gerard van Kerkhof geeft in de Volkskrant aan dat iedereen zo zijn eigen voorkeur heeft. Dat verschilt per persoon. “Maar de beste manier om de klok te sturen is via de blootstelling aan licht.” Je zou dus zeggen dat een wake-up light de beste manier zou zijn. Maar dat is helemaal niet waar, zegt Gerard. “Als je door je alarmtoon bent gewekt, kan je ook gewoon het licht aandoen, dat is even effectief.”

Lichte slaap

Dus welke methode is niet van belang. “Wakker worden moet je toch, hoe je dat precies doet maakt voor onze gezondheid niet uit.” Maar het is volgens Gerard wel belangrijk dat het wekken plaatsvindt in de fase van lichte slaap. Dat is gewoon in de ochtend. Ten minste, als je een goede nachtrust van zo’n zeven à acht uur achter de rug hebt.

Drie fasen

Slapen doen we in drie fasen. De eerste fase aan het begin van de nacht is eigenlijk de diepste slaap. Het is dan niet gewenst om abrupt gewekt te worden. “Dan kunnen allerlei processen verstoord worden. Van groeihormonen tot hersenfuncties – ontwaken in die fase zou enigszins schadelijk kunnen zijn.” Je kunt je dan ook extra suf en gedesoriënteerd voelen als je opstaat. Daarnaast heb je nog de fase waar je je in rem-slaap (droomfase) bevindt. Ook dan is het handig om gewekt te worden. Als laatste slaap je dus in een lichte fase en dat is het ideale moment om wakker te worden. Hoe precies maakt dus niet uit. Als je maar zorgt dat het snel licht wordt, maar dit kan ook gewoon door het licht even aan te doen.

Bron: de Volkskrant. Beeld: iStock