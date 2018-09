Is jouw buikje nog wel gezond? Zó kom je erachter

Voor je gezondheid is het belangrijk om je buikomtrek goed in de gaten te houden. Buikvet hoopt zich namelijk op rondom belangrijke organen, waardoor je meer risico loopt op hartkwalen, diabetes en beroertes. Maar hoe weet je nu of jouw buikje nog wel ‘gezond’ is?

Je kunt hier heel gemakkelijk achter komen door je buikomtrek te meten.

Hoeveel centimeter?

Ga hiervoor rechtop staan en zet je voeten ongeveer 30 centimeter uit elkaar. Zoek het laagste punt van je heupen op en hou je vingers op het middelpunt tussen de twee. Leg nu het meetlint rond je buik, ter hoogte van je vinger en bekijk het resultaat.

Normale buikomvang: minder dan 80 centimeter

Vergrote buikomvang: tussen de 80 en 88 centimeter

Ernstig vergrote buikomvang: meer dan 88 centimeter

Tijd voor actie

Als je buikomvang minder dan 80 centimeter is, dan weet je dus dat het wel goed zit. Zit je tussen de 80 en 88 centimeter, dan is het belangrijk om op je voeding te gaan letten en wellicht meer te gaan bewegen. En bij meer dan 88 centimeter is het helemaal belangrijk om actie te gaan ondernemen.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock