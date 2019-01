Is jouw partner graag de kleine lepel? Dít zegt het over zijn persoonlijkheid

Heeft jouw vriend of man absoluut geen moeite met het zijn van de kleine lepel als jullie fijn lepeltje-lepeltje liggen in bed? Volgens psychoanalyticus Steve McKeown zegt dat het volgende over zijn persoonlijkheid.

Emotioneel intelligent

‘’Mannen die de voorkeur geven aan het zijn van de kleine lepel, spenderen doorgaans meer tijd met de vrouw van wie ze houden’’, weet Steve. ‘’Daarnaast zijn ze eerder bereid compromissen te sluiten en zijn deze mannen emotioneel intelligenter.’’ En dat is weer handig in relaties, want dat betekent dat ze zich kunnen inleven en goed kunnen communiceren.

Gevoelig

Maar dat is nog niet alles. Volgens Steve zijn deze mannen ook gevoeliger dan mannen die absoluut niet de kleine lepel willen zijn. ‘’En mannen die gevoelig zijn, zijn over het algemeen meegaander, aangenamer en staan meer in contact met hun vrouwelijke kant.’’ Daarom hebben deze mannen ook minder moeite met onderdanig zijn.

Bron: Unilad. Beeld: iStock