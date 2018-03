Feit of fabel: is neusspray echt zo verslavend?

Neusspray: het werkt ideaal als je verkouden bent, maar pas op dat je het niet te lang gebruikt. Een verslaving ligt al gauw op de loer, wordt gezegd. Maar klopt dit ook?

Bij het afrekenen van een flesje neusspray waarschuwt de apotheker al dat je de spray niet langer dan een week mag gebruiken. Judith Schmidt, KNO-arts in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen, geeft ze groot gelijk. “Normaal zorgt neusspray twaalf uur lang voor verlichting, maar echte verslaafden moeten blijven spuiten”, legt ze uit aan de Volkskrant. Want deze verslaafde mensen hebben áltijd een verstopte neus. “Ik heb patiënten gezien bij wie er wel twee flesjes neusspray per dag doorheen gaan.”

Slijmvlies

Bij langdurig gebruik van xylometazoline, een stofje dat in neusspray zit, kan inderdaad verslaving optreden. Door verkoudheid is het slijmvlies van je neus opgezwollen. Xylometazoline zorgt ervoor dat de bloedvaten in het slijmvlies van je neus samentrekken, waardoor het volume van het slijmvlies afneemt. Ademen door de neus gaat hierdoor een stuk makkelijker.

Heftiger

Neusspray helpt dan ook goed tegen verkoudheid, maar niet als je het té lang gebruikt. “Om een reden die we niet exact weten, komt de zwelling van het slijmvlies nadat de neusspray uitwerkt heftiger terug dan eerst”, vertelt Wytske Fokkens, KNO -arts bij het Amsterdam Medisch Centrum. Een beetje extra zwelling is logisch, geeft ze aan. Maar als je het langer dan gebruikelijk gaat gebruiken, wordt de neusspray dus juist de oorzaak. Je maakt het daardoor zelf alleen maar erger.

Chronische ontstekingsreactie

Als je echt maanden aan een stuk door blijft sprayen, kan het schadelijk worden voor je neusslijmvlies. Het kan zorgen voor grote schaafwonden. Dit is niet per se pijnlijk, maar hierdoor is de kans groot dat je een chronische ontstekingsreactie veroorzaakt, waardoor je altijd verkouden bent.

Octrivinisme

Verslaafd zijn aan neusspray wordt ook wel octrivinisme genoemd. Hoeveel mensen in Nederland hier last van hebben, is niet bekend, aangezien niet iedere patiënt naar de dokter gaat hiervoor.

Bron: de Volkskrant. Beeld: iStock