Wat is nu beter: een gewone of een elektrische tandenborstel?

Mensen die poetsen met een elektrische tandenborstel weten het zeker: als je écht schone tanden wilt hebben, dan is een gewone tandenborstel niet voldoende. Een elektrische tandenborstel zou namelijk beter bij bepaalde plekjes komen en grondiger schoonmaken. Maar is dit wel echt zo?

Als we tandartsen Mike Heffernan en Toby Edwards-Lunn moeten geloven wél. Sterker nog: volgens hen komt een gewone tandenborstel niet eens in de buurt van een elektrische tandenborstel.

Tandplak verwijderen

Een elektrische tandenborstel zou namelijk oneindig veel beter zijn in het verwijderen van tandplak, één van de grootste veroorzakers van gaatjes en ontstoken tandvlees. Tandplak kun je namelijk niet zomaar wegwrijven. Daar is veel inspanning voor nodig, wat je met een gewone tandenborstel niet kunt bereiken. Een elektrische tandenborstel daarentegen neemt het schuur en schrobwerk voor je uit handen, zodat jij je kan focussen op de poetstechniek; iets wat ook héél belangrijk is.

Goede poetstechniek

Maar wat is nu precies een goede poetstechniek? Volgens de tandartsen is het vooral belangrijk dat je een opzetstuk kiest die de grootte heeft van je kleine tand en die zowel voorwaarts of achterwaarts kan draaien. Tijdens het poetsen is het belangrijk dat je een hoek van 45 graden aanhoudt ten opzichte van je tandvlees. Let er hierbij op dat je de drie oppervlakken van je tand poetst: de buitenkant, de binnenkant en de overgang naar je tandvlees. En dat minstens 2 minuten lang.

Bron: Telegraph.co.uk. Beeld: iStock