Dít is de reden waarom we allemaal zo dol zijn op karamel-zeezout

Voortaan hoef je je niet zo schuldig meer te voelen als je weer eens stiekem een hele reep Tony Chocolonely karamel-zeezout naar binnen hebt gewerkt. Er is namelijk een wetenschappelijke verklaring voor het feit dat we massaal voor deze zoet-zoute smaak kiezen.

Smaaktrend

Tegenwoordig heb je chocolade, pindakaas en zelfs chocolade in deze smaak. Karamel-zeezout is dé smaaktrend op dit moment. We zijn allemaal dol op deze zoet-zoute combinatie en kunnen er wel van blijven eten. Maar waardoor komt dit nu eigenlijk?

Shot heroïne

Uit onderzoek van de universiteit van Florida is gebleken dat zowel zoete, zoute als vette smaak afzonderlijk chemicaliën opwekken in de hersenen. Je zou het zelfs kunnen vergelijken met een shot heroïne. Maar je kunt je al wel voorstellen, als je deze drie elementen combineert ontstaat er helemaal vuurwerk in het brein.

Uit de hand gelopen genot

Dit wordt ook wel eens “hedonic escalation” genoemd. Wat eigenlijk “uit de hand gelopen genot” betekent. Zoveel verschillende smaken, waardoor je bij elk hapje dat je neemt meer verlangen krijgt. Daardoor is het zo moeilijk om die heerlijke reep chocolade met karamel-zeezout weg te leggen. Je wilt nóg meer proeven. Dit gebeurt dan ook het vaakste bij complexe smaken, hierdoor raak je de smaak niet snel beu.

Tegenovergestelde

Iets beu raken, dat gebeurt juist wel bij het tegenovergestelde fenomeen, namelijk “hedonic adaption”, oftewel “aanpassing van het genot”. Doordat de smaak telkens hetzelfde is, krijg je er op een gegeven moment genoeg van.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock