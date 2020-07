Is het erg als je regelmatig last hebt van een slapend been of arm?

Wanneer je voor een lange tijd met je benen over elkaar zit of met je arm boven je hoofd slaapt, kun je een tintelend gevoel in je been of arm krijgen. Dit worden ook wel slapende ledematen genoemd. Maar kan dit kwaad?

En hoe kom je er snel weer vanaf? We vragen het aan fysiotherapeute Steffie Schoenmakers.

“Een slapend been, of andere ledematen, wordt ook wel paresthesie genoemd. Het ontstaat door een langdurige druk op de zenuw en een tijdelijke slechte doorbloeding”, legt ze uit. “Deze druk zorgt ervoor dat je zenuw stopt met het doorgeven van normale pulsen. Vervolgens verliezen de hersenen deels het contact met dit lichaamsdeel. Je voelt het bepaalde ledemaat hierdoor even niet meer, wat een soort ‘slapend’ gevoel kan geven. Bovendien wordt het lichaamsdeel door het gebrek aan bloed slap en lam.”

De meeste mensen hebben hier last van als ze te lang met hun hoofd op hun arm hebben geslapen of met hun benen over elkaar hebben gezeten. Het tintelende gevoel ontstaat wanneer de druk minder wordt en de doorbloeding juist beter. Daardoor geven sommige zenuwen geen, en andere zenuwen juist ineens heel veel signalen door.

Vallen

Wanneer je been slaapt, is het volgens de fysiotherapeut niet slim om dit lichaamsdeel volledig te gebruiken. Dan kan er namelijk kramp ontstaan. Ook kun je vallen of jezelf flink bezeren, blesseren of zelfs verwonden, aangezien je je been niet meer voelt en dus eigenlijk niet doorhebt wat je precies doet. Het is daarom verstandiger om juist heel voorzichtig te bewegen. Of wacht eerst tot het tintelende gevoel weg is, want het trekt namelijk vanzelf weer weg.

Hernia

“Als je af en toe last hebt van een slapend been en het tintelende gevoel voor korte duur is, kan dat geen kwaad”, legt Schoenmakers uit. “Als de druk van de zenuw af is, gaat deze zenuw langzaamaan weer impulsen zenden en komt het normale gevoel gewoon terug.” Soms kan het het voorkomen dat het slapende gevoel een andere oorzaak heeft, zoals bij een hernia. Dan kan het wel kwaad. Heb je regelmatig plotseling last van een slapend been, dan is het verstandig om uit te laten zoeken waardoor deze klacht ontstaat. “Wanneer de tintelingen niet weg gaan, of de functie van je arm of been verliest, is het verstandig om even naar de huisarts of fysio te gaan.”

Afwisseling

Gelukkig zijn er manieren om slapende benen en armen te voorkomen. Zo is het belangrijk om veel van houding te wisselen en de druk dus niet te lang op dezelfde plek te houden. Werk je veel vanuit huis of op het kantoor? En zit je toevallig áltijd met je benen over elkaar? Probeer hier dan eens op te letten en zet je benen zoveel mogelijk naast elkaar als je zit. Sta regelmatig op om je benen even te bewegen. Juist last van een slapend arm als je wakker wordt? Probeer niet te veel op je armen te gaan liggen tijdens het slapen.

Heb je geen last van slapende ledematen, maar kunt je benen juist niet stilhouden? Dan heb je waarschijnlijk rusteloze benen. Dit zijn de mogelijke oorzaken:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock