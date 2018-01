Dít is waarom je elke ochtend een kop thee zou moeten drinken

Tijdens deze koude dagen is een kopje thee natuurlijk een lekkere oplossing om jezelf op te warmen, maar er is nog een andere goede reden om de waterkoker regelmatig eens aan te zetten. Een simpele kop thee zou je hersenkracht en je creativiteit namelijk een boost geven.

Voordelen

Jazeker, het drinken van een kop zwarte thee blijkt alleen maar voordelen te hebben. Naast dat het goed voor je bloeddruk en cholesterol is, het helpt bij het afvallen en je er een stralende huid van krijgt, is uit nieuw onderzoek gebleken dat het ook goed is voor je creativiteit en hersenkracht.

Test

Een team van 50 vrijwilligers met de gemiddelde leeftijd van 23 jaar kreeg of een kop thee of een glas water voordat ze een creatieve en cognitieve test moesten uitvoeren. En hoewel thee cafeïne en theanine bevat, wat geassocieerd wordt met verhoogde aandacht en alertheid, werkt dit meestal niet onmiddellijk.

Boost

Maar daarnaast is uit onderzoek dus gebleken dat thee een positieve stemming kan verbeteren en creëeren. Op zijn beurt helpt dit om de gebieden van ons brein die verantwoordelijk zijn voor cognitie (ofwel het opnemen en verwerken van informatie) en creativiteit een boost te geven. Thee werkt dan ook erg goed op korte termijn.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Country Living. Beeld: iStock