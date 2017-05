Estelle Cruijf en haar ex-man Ruud Gullit hebben samen twee kinderen: zoon Maxim en dochter Joëlle. In een Instagrampost feliciteert Estelle haar zoon vandaag met zijn zestiende verjaardag.

”Happy birthday To My Boy. Already 16! I am so proud of you. I loved you from the first time I held you in my arms. I am so blessed en proud to see you grow up so beautifully! I love you to the moon and back,” schrijft ze bij de foto.