Weleens jaloers of afgunstig? Dít is het verschil tussen de twee

Die vriendin waar alles bij lijkt te lukken, die droombaan die op het allerlaatste moment toch aan iemand anders is gegund of dat veel te vrolijke stel uit de vriendengroep: soms heb je van die dingen waar je geen fijn gevoel van krijgt. Maar is dat nou jaloezie of afgunst?

Wil ik ook

Want wat is eigenlijk het verschil tussen de twee niet zo fijne emoties? Het zit als volgt: jaloezie voel je als je iets wenst of ergens op hoopt wat iemand anders wel heeft en jij niet. Jaloerse gevoelens kunnen overal over gaan, van karaktereigenschappen (hoe kunnen zij altijd zo aardig zijn) tot materiële spullen (hoe komt zij nu weer aan die mooie auto). Het is een lichamelijke emotie die je daardoor ook letterlijk echt kunt voelen.

Overtreffende trap

En afgunst dan, is dat niet precies hetzelfde? Nou, nee. Afgunst is in feite de overtreffende trap van jaloezie. Bij afgunst wil je ook écht niet dat de ander heeft waar jij zo jaloers op bent. Je misgunt het diegene dus in feite. En dat kan soms zo ver gaan dat je er alles aan zou doen om die ander dat bezit te ontnemen.

Geen zorgen

Wees niet bang: een tikkeltje jaloers zijn we allemaal wel eens. Heb je vaak last van jaloerse gevoelens? Probeer dan goed op een rijtje te zetten waarom je jaloers bent, dat wil nog wel eens helpen om te begrijpen waarom je jaloers bent. En besef dat je best jaloerse gedachten kunt hebben, maar dat je zelf je gedachten niet bént. Ben je echt veel aan het piekeren? Ga dan een stuk wandelen of sporten.

Voor Libelle TV onderzochten we eerder of mannen vinden dat vrouwen jaloers zijn:

