Déze Japanse middelen doen wonderen voor je gezondheid

Japanners staan erom bekend heel oud te worden. En wie wil dat nu niet? Daarom hebben we een paar Japanse middelen op een rijtje gezet die wonderen doen voor je gezondheid.

Uit het jaarlijkse rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat Japanse vrouwen wereldwijd de hoogste levensverwachting hebben. Maar wat is nu hun geheim? Wellicht zijn deze krachtige voedingsmiddelen met helende, anti-verouderende werking de sleutel tot een goede gezondheid. Het is in ieder geval het proberen waard, toch?

1. Lotus

Deze Japanse plant staat symbool voor zuiverheid en aangezien zowel de bloemen, zaden, wortels en jonge bladeren eetbaar zijn, kan het eten van een lotus wonderen doen voor je gezondheid. Het zou namelijk je lichaam ‘zuiveren’. Strooi daarom eens wat lotuswortel over je eten of trek er thee van. Het eten van lotuswortel zou vooral heel goed zijn voor je longen. Zo kan het helpen bij astma, hoesten en hartkwalen. Ook verhoogt het je energie en neutraliseert het de gifstoffen in je lichaam.

Verkouden? Ook dan kan het slim zijn om een glas lotuswortel-thee te drinken. Bovendien bestaat een lotus voor 20% uit proteïne en is daarom heel goed voor je spijsvertering.

2. Umeboshi

Ume is een Japanse vrucht die wij kennen als abrikoos of pruim. Umeboshi is een ingelegde en gedroogde umevrucht en wordt in Japan veel gebruikt om rijst mee op smaak te brengen of als smaakmaker in dressings en sauzen. In Nederland is niet iedereen fan van de sterke smaak van umeboshi (zout en zuur tegelijk), maar als je er thee van zet, is het heel goed te drinken. Deze vrucht is namelijk wel heel goed voor je. Het werkt ontgiftend en gaat de verzuring van je bloed tegen. Verzuring van je bloed ontstaat wanneer je beschadigde nieren niet in staat zijn om zelf zure stoffen uit het bloed te filteren. In dat geval is het verstandig om regelmatig een kopje umeboshi-thee te drinken of umeboshi toe te voegen aan rijst of saus.

3. Matcha

Tegenwoordig kun je in ieder hip koffietentje matcha thee kopen. Het is de nieuwste trend op het gebied van thee (of koffie), maar in Japan drinken ze het al eeuwen. De groene thee wordt gemaakt van theepoeder van de fijnste groene theeblaadjes. Het smaakt een beetje bitter, maar het heeft wel een magische werking op je lichaam. Het werkt kalmerend, versterkt je immuunsysteem, geeft je een energieboost, verbrandt tegelijkertijd een hoop calorieën, ontgift je lichaam en verhoogt ook nog eens je geheugen en concentratie. Wat wil je nog meer?

En wil je graag van je buikvet af? Ook daar hebben de Japanners een oplossing voor. Probeer deze Japanse methode maar eens een keer:

Bron: Bedrock. Beeld: iStock