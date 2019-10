Slechte slaper? Het Japanse trucje 'moon breathing' kan helpen

Waar sommigen momenteel juist als een blok in slaap vallen door de seizoensverandering, kunnen anderen juist last van slapeloosheid krijgen. Herken jij jezelf in het tweede? ‘Moon breathing’ zou je rechtstreeks dromenland kunnen sturen.

Of misschien heb je last van chronisch slaaptekort: hier spreken we van als je al langer dan een halfjaar klachten zou hebben. Hoe dan ook, ‘moon breathing’ kan helpen. Dit is een oefening van Kaizen, een Japanse methode die belooft je leven te verbeteren door onder andere slechte gewoonten te doorbreken. En daar valt natuurlijk slecht slapen onder.

Stressvol moment

In haar nieuwe boek deelt de Britse schrijfster Sarah Harvey (die zelf een tijd in Tokio woonde), de filosofie hoe je meer uit het leven haalt. Het boek, Kaizen: The Japanese Method for Transforming Habits, One Small Step at a Time, beschrijft maanademhaling. De schrijfster vertelt het trucje zelf vaak toe te passen als ze midden in de nacht wakker wordt. Ook tijdens een stressvol moment overdag kan deze methode je weer rustiger maken.

Zo werkt het

Stap 1: Ga rechtop zitten of ga lekker liggen.

Stap 2: Doe je ogen dicht en ontspan.

Stap 3: Duw met je rechterduim je rechtse neusgat dicht. Laat ondertussen je wijs- en middelvinger van dezelfde hand rusten op je handpalm. Je ringvinger en je pink mag je uitstrekken.

Stap 4: Adem rustig in door je linkse neusgat.

Stap 5: Verplaats je vingers: zet je ringvinger op je linkse neusgat en hef je duim op zodat je rustig kunt uitademen.

Stap 6: Herhaal deze oefening een paar keer. Na enkele minuten zou je moeten merken dat je ademhaling veel trager is en dat jij helemaal relaxed bent.

Heb je het al even geprobeerd achter je scherm? Het ziet er misschien wat vreemd uit, maar als deze Japanse wijsheid werkt, hoor je ons niet meer klagen.

Bron: Glamour UK. Beeld: iStock