Dit is waarom Jennifer Aniston er uitziet als 28 in plaats van 48

Een half jaar geleden is Jennifer Aniston 48 geworden. Haar lichaam ziet er nog zo strak uit, als je zegt dat het van een 28-jarige is, geloof je het ook. Wat is haar geheim?

Pasta is Jennifers geheime genoegen. Maar als ze van een bordje pasta geniet, geeft ze er een gezonde twist aan. Dan maakt ze bijvoorbeeld lasagne van groente: de lasagne-bladeren vervangt ze door laagjes aubergine.

3x ontbijt

Aan Bon Appetit vertelt Jennifer haar 3 do’s voor het ontbijt en die zijn supergezond. Soms begint ze de dag met een smoothie – waar ze bananen, kersen, proteïnepoeder, amandelen, cacaopoeder en amandelmelk in doet – en op andere dagen start ze met toast met avocado en eieren. Of ze ontbijt met havermout waardoor ze dan eiwit roert voor extra proteïne.

Eetgewoonten

Het klinkt zo eenvoudig als de actrice zegt: “Eet zo veel mogelijk fruit en groente, weinig suiker, drink veel water en slaap goed.” En: “Ik laat mijn eetgewoonten niet zo uit de hand lopen dat ik een reset-knop nodig heb.”

Yoga

Jennifer doet veel aan yoga, maar zegt dat “variatie belangrijk is”. Ze houdt ook van spinnen en circuit-training. Maar 1 trend laat ze aan zich voorbijgaan en dat is bootcamp. “Ik wil net dat mensen tegen me schreeuwen – nooit. Stop gewoon met naar me te roepen”, vertrouwde ze lachend toe aan Women’s Health.

